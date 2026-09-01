Este martes 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su Segundo Informe de Gobierno en el que compartió los resultados de su administración en temas de seguridad, comercio, economía, educación, salud, vivienda, entre otros.

Desde Palacio Nacional y ante su gabinete legal y ampliado, gobernadores, legisladores e invitados especiales, la Presidenta de México sostuvo que "México camina por el rumbo de la libertad compartida con independencia, libertad y con mucha dignidad".

A continuación, las frases más destacadas de la jefa del Ejecutivo durante su presentación:

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La presidenta Claudia Sheinbaum rinde su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Las 12 frases de Sheinbaum durante su Segundo Informe

“Estamos transformando la vida pública del país. Cada avance, decisión y esfuerzo tiene el mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos”.

llegue a todas y todos”. “Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y se gobernaba para unos pocos. [...] Esto terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y lo digo claro: debe continuar de esa manera”.

para excentricidades y se gobernaba para unos pocos. [...] Esto terminó con la llegada de la y lo digo claro: debe continuar de esa manera”. "Gobernamos promoviendo y garantizando el ejercicio de las libertades y la democracia. No se reprime al pueblo, no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto, se respeta plenamente la libertad de expresión y manifestación".

y la democracia. No se reprime al pueblo, no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto, se respeta plenamente la y manifestación". "El humanismo mexicano y la economía moral parten de una idea sencilla: la economía debe estar al servicio de la gente y eso solo puede lograrse con honestidad".

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La presidenta Claudia Sheinbaum rinde su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

"Los Programas del Bienestar son una expresión de la convicción de que nadie construye una nación solo [...] los programas sustentan y se sustentan en el humanismo mexicano , en una idea secilla pero poderosa: la riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo".

son una expresión de la convicción de que nadie construye una nación solo [...] los programas sustentan y se sustentan en el , en una idea secilla pero poderosa: la riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo". "Una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo: haber convertido el amor en política pública y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México".

en que le pertenecen al pueblo de México". "Las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República, pese a la misoginia y al machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario".

llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República, pese a la y al de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario". "Aprovecho para informarles, a todos aquellos que auguran que no funciona, que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado".

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"La seguridad es fruto de la justicia , gracias también al cambio en el Poder Judicial porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente".

es fruto de la , gracias también al cambio en el porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente". "En México queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones pero cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios y mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia ".

pero no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios y mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra ". "México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte".

no se negocia, no se entrega y no se comparte". "Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad".

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