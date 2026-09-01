Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para prorrogar el presupuesto federal y evitar así un cierre de gobierno antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación.

Los legisladores tenían que actuar antes de que concluyera el ejercicio fiscal a finales de septiembre para evitar una interrupción de la financiación. Estaban decididos a no llegar al límite de ese plazo durante la campaña electoral, tras los cierres históricos del año pasado.

"Esto aporta seguridad a la nación y a nuestros electores, la seguridad de que el gobierno seguirá funcionando y de que se pagará a nuestros militares", afirmó el diputado Tom Cole, presidente republicano de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de los Representantes.

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El otoño pasado se produjo un cierre sin precedentes de 43 días, cuando ambos partidos no llegaron a un acuerdo sobre la renovación de una desgravación fiscal que estaba a punto de caducar y que reduce el coste de la cobertura sanitaria contratada a través de los mercados de la Ley de Asistencia Asequible. A continuación se produjo el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que duró 76 días hasta que los legisladores acordaron financiar gran parte del departamento, pero no sus operaciones de control de la inmigración.

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Los legisladores temían que se repitiera la situación antes de que los votantes acudieran a las urnas. También culparon al otro partido de los recientes bloqueos.

"Vamos a evitar la amenaza de otro cierre provocado por los demócratas", declaró a los periodistas el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, antes de la votación.

La diputada Rosa DeLauro, principal representante demócrata en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, animó a sus colegas demócratas a votar a favor de la medida durante una reunión a puerta cerrada celebrada el martes por la mañana.

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Afirmó que el proyecto de ley había mejorado considerablemente con respecto a la versión que aprobó la Cámara de Diputados a principios de este verano, en una votación que siguió en gran medida las líneas partidistas. Por ejemplo, señaló que impide que el Departamento de Seguridad Nacional transfiera fondos a la Patrulla Fronteriza y retrasa una norma propuesta que otorgaría a los cargos políticos de la administración Trump más autoridad para impedir que se destinen subvenciones federales a programas que consideren que no se ajustan a la agenda del presidente. Esos cambios se introdujeron cuando el Senado aprobó su versión del proyecto de ley.

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Los demócratas temen que la administración utilice la normativa propuesta sobre subvenciones para desviar fondos de los estados gobernados por los demócratas. DeLauro calificó el aplazamiento como un primer paso importante, pero señaló que hay que hacer más para impedir que la medida entre en vigor.

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"Que una comunidad reciba ayuda en caso de catástrofe no debería depender de a quién votó en las últimas elecciones", afirmó DeLauro.

La medida a corto plazo financia a las agencias federales, en general, a los niveles actuales hasta el 11 de diciembre. Dará a los legisladores más tiempo para alcanzar un acuerdo sobre una medida para todo el año, aunque es probable que eso resulte bastante difícil.

Los republicanos pretenden destinar cientos de miles de millones de dólares a un gasto adicional para el ejército, al tiempo que recortan la mayoría de los programas no relacionados con la defensa. Los demócratas afirman que eso es inviable e insisten en un enfoque bipartidista que trate los programas nacionales en pie de igualdad.

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