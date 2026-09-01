La senadora de Morena Cynthia López Castro confirmó que continuará en el proceso para contender por la alcaldía Cuauhtémoc, aunque eventualmente tenga que solicitar licencia a su escaño.

Cuestionada si su salida temporal o definitiva del Senado implicaría que su suplente, Alicia Virginia Téllez Sánchez, militante del PRI, ocupe el cargo y complique a Morena la construcción de mayorías calificadas, afirmó que aún no está definido cuándo solicitaría licencia.

Dijo que hay posibilidades de que lo haga hasta marzo de 2027, pero subrayó que en todo caso, la prioridad de ella y del movimiento de la 4T es recuperar la alcaldía Cuauhtémoc.

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Insistió en que se pueden buscar otros acuerdos y evitar el riesgo de no sacar las reformas que envíe la presidenta Sheinbaum.

“Lo que vamos a ver es si se va a pedir licencia desde ahorita o hasta marzo, que sea el proceso. Yo creo que hay una gran prioridad para el movimiento y una de las prioridades es recuperar el corazón de México, así que vamos a recuperar el corazón de México, vamos a recuperar la Cuauhtémoc y sí, eventualmente se tendrán que ver otros acuerdos, pero yo estaré enfocada”.

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“En el momento en que a mi me digan que hay que pedir licencia lo haré, porque la prioridad es recuperar el corazón de México, de este gobierno frívolo y es prioridad del movimiento y vamos a avanzar. Ya la suplente tendrá que seguir su curso, pero habrá otras maneras de buscar acuerdos con la oposición”, expresó.

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