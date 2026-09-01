Jungkook celebra hoy, 1° de septiembre, 29 años, siendo uno de los artistas, a nivel global, más respetados y queridos; su carrera como cantante no sólo fue impulsada por BTS, la banda de K-pop a la que todavía pertenece, sino que le granejó un próspero futuro como solista, potencial que no fue identificado por aquellos que evaluaron su casting en "Supestar K", cuando, siendo un adolescente, soñaba con dedicarse a la música.

El nombre de Jeon Jungkook es uno de los más conocidos en la industria musical, su aparición en los conciertos de BTS, genera la euforia desmedida de las "ARMY" y, en las listas de interacciones y popularidad, es el integrante del grupo que cuenta con más atención.

Sin embargo, no siempre fue así; cuando Jeon era un adolescente de apenas 14 años y, estudiaba la secundaria en Singu Middle School, en Seúl, tenía la expectativa de dedicarse a cantar, por lo que asistió a las audiciones de "Superstar K", un programa de talentos que buscaba a jóvenes promesas para que participasen en su tercera temporada.

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Era el 2011 -dos años antes de la creación de BTS- y, Jungkook, decidió asistir a las audiciones, en donde interpretó "This song", tema de 2AM, una popular agrupación de K-pop de la época y, aunque, desde ese tiempo, la capacidad vocal del joven era evidente, no fue suficiente para que el jurado del show lo contemplase como un competidor con potencial, por lo que no entró al programa.

Y, aunque Jeon no llamó la suficiente atención de los críticos de "Superstar K", sí interesó a siete compañías de entretenimiento que, al poco tiempo, se pusieron en contacto con él parece ofrecerle un contrato; de entre todas esas ofertas, el entonces adolescente optó por aceptar la de Big Hit, en donde conoció a RM, uno de sus futuros compañeros de agrupación, con la que ha hecho exitosos temas como "Dynamite", "Spring day" y "Blood, sweat

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