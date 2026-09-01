Metrópoli | 01-09-26 | 15:27 |

El informó que las lluvias de este martes en la capital provocaron la aplicación deen seis líneas de la red.

La se aplica en las siguientes líneas:

  • Línea 1
  • Línea 2
  • Línea 3
  • Línea 4
  • Línea 8
  • Línea 9

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“Debido a la presencia de en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, publicó en redes sociales.

La medida contempla una reducción en la velocidad de los trenes, con el objetivo de garantizar que los convoyes circulen de manera segura ante las lluvias.

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JACL/cr

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