El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las lluvias de este martes en la capital provocaron la aplicación de marcha de seguridad en seis líneas de la red.

La medida de seguridad se aplica en las siguientes líneas:

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 8

Línea 9

Lee también RTP retoma servicio exclusivo para estudiantes de preparatoria y universidad; habrá rutas directas a planteles

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, publicó en redes sociales.

La medida contempla una reducción en la velocidad de los trenes, con el objetivo de garantizar que los convoyes circulen de manera segura ante las lluvias.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/4r3Wz56UNq — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr