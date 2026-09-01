El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzará del 1 al 16 de septiembre el control de acceso en todas las estaciones de la red, como parte del operativo “Cero Pirotecnia”, implementado con motivo de las fiestas patrias.

La estrategia tiene como objetivo prevenir y disuadir el ingreso, traslado y comercialización de artículos pirotécnicos dentro de las instalaciones del Metro.

Durante el horario de servicio, personal de vigilancia y elementos policiales intensificarán su presencia en los accesos de las estaciones para detectar a personas que transporten o pretendan introducir este tipo de materiales.

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Estas son las siete estaciones prioritarias

El operativo tendrá especial atención en siete estaciones consideradas prioritarias por el Metro:

Candelaria, de las líneas 1 y 4

Merced, de la línea 1

Pino Suárez, de las líneas 1 y 2

Balderas, de las líneas 1 y 3

Hidalgo, de las líneas 2 y 3

Indios Verdes, de la Línea 3

Jamaica, de las líneas 4 y 9

La vigilancia en los accesos será complementada con dispositivos móviles de seguridad a cargo de elementos de los grupos Fuerza de Reacción y Estratégicos, quienes realizarán recorridos en trenes, pasillos y zonas de distribución para detectar e inhibir el traslado o venta de pirotecnia.

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El Metro reforzará el control de acceso en todas las estaciones de la red, como parte del operativo “Cero Pirotecnia”. Foto: especial

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Además, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Agrupamiento Fuerza de Tarea participará en las labores de recolección y destino final de los artículos pirotécnicos que sean asegurados.

Videovigilancia y revisión de artículos asegurados

El sistema de videovigilancia del Metro también será utilizado para mantener un monitoreo constante en aquellos accesos donde se registre una mayor incidencia de usuarios que intenten ingresar con pirotecnia.

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En caso de que una persona sea sorprendida transportando o comercializando estos artículos, será reportada de inmediato al Puesto Central de Monitoreo (PCM), que dará aviso al área jurídica del organismo para determinar lo procedente respecto de la persona y del material asegurado.

A su vez, la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos retirará la pirotecnia decomisada en las estaciones para entregarla a la SSC, a fin de garantizar su manejo correspondiente.

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El STC recordó que el uso y traslado de pirotecnia dentro de sus instalaciones representa un riesgo para las personas usuarias, debido a que puede provocar lesiones graves, incendios, daños a la infraestructura y afectaciones al servicio.

mahc/LL