[Publicidad]
Un motociclista de aproximadamente 40 años murió la mañana de este lunes tras sufrir un accidente sobre la Calzada Acoxpa, en inmediaciones de la avenida El Bordo y Club Deportivo Atlas, en la colonia Ejido Santa Úrsula Coapa, alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control después de pasar un camellón.
El motociclista quedó tendido sobre la vialidad y, pese a la atención de los servicios de emergencia, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.
Lee también Prepara tu impermeable, el clima hoy en CDMX pronostica fuertes lluvias
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el lugar y realizaron labores para resguardar la zona, mientras personal de la Fiscalía capitalina llevó a cabo las diligencias correspondientes.
La circulación permanece cerrada en el punto, por lo que se registran afectaciones viales en la zona. Autoridades trabajan para determinar las causas del accidente.
[Publicidad]
Tribunal de Justicia Administrativa inhabilita a Sandra Cuevas durante un año; está acusada de abuso de funciones por Operativo Diamante
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Barcelona vs Rayo Vallecano: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de LaLiga de este lunes 31 de agosto
Mundo
Féretro del rey Harald V de Noruega llega a la capilla del Palacio Real de Oslo; el funeral será el 9 de septiembre
Descubre y Compra
Huawei Pura 90s Pro con un importante descuento en Amazon México; incluyen audífonos inalámbricos de regalo
Techbit
Nothing Phone (4b) y Ear (3a), la dupla perfecta para tu día a día
Sexualidad
¿Cómo le explico a mi esposa que mi disfunción eréctil no es por ella?
Al día
¡Fracaso! Tren Interoceánico enfrenta falta de planeación, mal diseño del trazo y máquinas obsoletas
Al día
¡No puede levantarse! El Tren Interoceánico tiene sobrecostos en su construcción y varios accidentes
Espectáculos
Ricardo Zúñiga, el creador de contenido asesinado en Puebla tras críticas al gobierno