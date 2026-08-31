Un motociclista de aproximadamente 40 años murió la mañana de este lunes tras sufrir un accidente sobre la Calzada Acoxpa, en inmediaciones de la avenida El Bordo y Club Deportivo Atlas, en la colonia Ejido Santa Úrsula Coapa, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control después de pasar un camellón.

El motociclista quedó tendido sobre la vialidad y, pese a la atención de los servicios de emergencia, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Lee también Prepara tu impermeable, el clima hoy en CDMX pronostica fuertes lluvias

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el lugar y realizaron labores para resguardar la zona, mientras personal de la Fiscalía capitalina llevó a cabo las diligencias correspondientes.

La circulación permanece cerrada en el punto, por lo que se registran afectaciones viales en la zona. Autoridades trabajan para determinar las causas del accidente.

[Publicidad]

mahc/LL