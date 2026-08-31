Metrópoli | 31-08-26 | 10:59 | Actualizada | 31-08-26 | 11:01 |

Un motociclista de aproximadamente 40 años murió la mañana de este lunes tras sufrir un accidente sobre la Calzada Acoxpa, en inmediaciones de la avenida El Bordo y Club Deportivo Atlas, en la colonia Ejido Santa Úrsula Coapa, .

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control después de pasar un camellón.

El motociclista quedó tendido sobre la vialidad y, pese a la atención de los , se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el lugar y realizaron labores para resguardar la zona, mientras personal de la llevó a cabo las diligencias correspondientes.

La circulación permanece cerrada en el punto, por lo que se registran afectaciones viales en la zona. Autoridades trabajan para determinar las causas del accidente.

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mahc/LL

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