Monterrey. - El cuerpo de un hombre, que presuntamente fue atropellado, fue localizado sobre la carretera a Nuevo Laredo en Ciénega de Flores, Nuevo León.

El cadáver correspondiente a una persona de entre 30 y 35 años, fue encontrado afuera de una empresa, en el kilómetro 26.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría sido arrollado por un vehículo que circulaba hacia el norte y posteriormente salió proyectado hasta quedar fuera de la vialidad.

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La víctima presentaba diversas fracturas, por lo que inicialmente el caso fue reportado como un posible homicidio. Sin embargo, durante las primeras investigaciones se estableció como una de las principales líneas que se trató de un atropellamiento.

Elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias.

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El carril lateral de la carretera fue cerrado mientras se procesaba la escena, lo que generó afectaciones a la circulación.