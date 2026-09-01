El OPPO Reno14 F 5G se puede conseguir por tan solo $7,999.00 y, para hacer todavía más atractiva la promoción, incluye audífonos inalámbricos de regalo.

Se trata de un equipo que destaca no solamente por su diseño, sino también por ofrecer una pantalla OLED de 120 Hz, cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, batería de 6,000 mAh y conectividad 5G.

¿Por qué vale la pena comprar el OPPO Reno14F?

Uno de los primeros aspectos que llaman la atención del Reno14 F es su diseño. OPPO apuesta por un acabado iridiscente que cambia de tonalidad dependiendo de cómo incide la luz, además de un cuerpo delgado de aproximadamente 7.7 milímetros y 180 gramos de peso.

En la parte frontal encontramos una pantalla OLED de 6.57 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de actualización de hasta 120 Hz, por lo que navegar por redes sociales, ver videos o desplazarse por diferentes aplicaciones resulta mucho más fluido. El panel también reproduce hasta 1.07 mil millones de colores.

Cámara de 50 MP para presumir tus fotografías

Si eres de los que constantemente toma fotografías con el celular, el OPPO Reno14 F tiene otro de sus grandes argumentos de compra.

Su cámara principal es de 50 MP y utiliza el sensor Sony IMX882, además de contar con estabilización óptica de imagen. Está acompañada por una cámara ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP.

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Uno de los elementos más interesantes es Party Flash AI, una función que busca mejorar las fotografías tomadas en ambientes oscuros o durante fiestas y reuniones. OPPO asegura que su flash es 100% más brillante que el utilizado en el Reno13 F 5G.

Para los amantes de las selfies también incorpora una cámara frontal de 32 MP, mientras que la cámara trasera puede grabar video en resolución 4K a 30 cuadros por segundo.

Batería de 6,000 mAh y carga rápida

Otro motivo para considerar esta oferta es su batería. El Reno14 F integra una enorme capacidad de 6,000 mAh, acompañada por carga rápida SUPERVOOC de 45 W.

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De acuerdo con OPPO, el teléfono puede pasar del 1 al 100% en aproximadamente 79 minutos bajo sus condiciones de prueba. Además, 10 minutos de carga pueden proporcionar alrededor de 7.4 horas de llamadas.

Esto convierte al equipo en una alternativa interesante para quienes pasan buena parte del día fuera de casa y prefieren no estar buscando constantemente un cargador.