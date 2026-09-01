El secretario de Gobierno, César Cravioto, entregó al Congreso de la Ciudad de México el segundo informe de actividades de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El funcionario arribó a las instalaciones del Congreso local al filo de las 10:00 horas para hacer entrega de cuatro documentos: el informe general, el resumen ejecutivo, el anexo estadística y el informe de las alcaldías. “Estos documentos dan cuenta de las acciones, programas, obras y el uso de los recursos públicos”.

Subrayó que el Segundo Informe de Gobierno está organizado en siete grandes ejes; destacó que se han aperturado ocho Utopías y cuatro más están próximas a entregarse; además, 15 se encuentran en construcción.

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Resaltó que se han hecho durante estos dos años más de tres mil obras, y recordó que la Mandataria capitalina acudirá el próximo 14 de octubre a emitir un mensaje por su segundo informe de gobierno.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olivia Garza, recibió el informe y aseguró que no es el momento de adelantar valoraciones, formular conclusiones ni anticipar el sentido de su contenido.

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“Cada etapa del proceso institucional debe desarrollarse en el momento y por los cauces que le corresponden. La entrega de un informe representa, además, la continuidad del diálogo republicano entre el Gobierno de la Ciudad y su Congreso. Somos poderes con responsabilidades distintas, pero vinculados por un mismo mandato: servir a quienes habitan esta capital”, comentó.

mahc/LL