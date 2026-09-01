Por tercera ocasión, los productores chinamperos de Xochimilco, en colaboración con Producciones Azul Celeste y la alcaldía de Xochimilco, preparan una nueva edición del Festival Cultural Ax-Elote.

Este evento celebra la riqueza del maíz y la tradición gastronómica de la región. Si te consideras glotón, conoce todos los detalles del evento para ir con tu familia, en pareja o con amigos.

¿Qué habrá en el Festival Cultural Ax-Elote 2026?

Sin duda, el protagonista de este festival será el maíz cultivado en las chinampas de Xochimilco, alimento que podrá disfrutarse en distintas preparaciones o acompañado por ingredientes clásicos como mayonesa, chile en polvo y limón.

Sin embargo, también habrá versiones innovadoras de esquites como los servidos con carne de res, tuétano e incluso camarones. Mientras que los elotes se venderán hervidos y asados.

Otros antojitos que podrás probar en el evento son:

Chileatole

Flan y mousse de elote

Chilaquiles

Garnachas: huaraches, sopes, tlacoyos, gorditas y tlayudas

Antojitos: tacos, quesadillas, pambazos, flautas y tostadas

Pero la oferta gastronómica no se limitará al maíz. De acuerdo con la alcaldía Xochimilco, el festival integrará actividades recreativas, propuestas culturales y de entretenimiento para todas las edades, por ejemplo:

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Música en vivo

Temazcal

Camping

Venta de plantas

Tianguis de productos artesanales

Ajolotario

Según los organizadores, el objetivo del Festival Cultural Ax-Elote es acercar a las personas a las costumbres y tradiciones mexicanas, así como fomentar el consumo de productos de la región y contribuir a la economía de los productores y comerciantes de la zona.

Este festival reunirá propuestas clásicas e innovadoras para disfrutar los esquites. Foto: Freepik

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¿Cuándo y dónde será el Festival Cultural Ax-Elote 2026?

¡Aparta las fechas! La siguiente edición del Festival Cultural Ax-Elote se llevará a cabo del viernes 11 al domingo 13 de septiembre.

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Dirección: Calle Antiguo Canal Cuemanco 4557, colonia Ampliación San Marcos, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Frente a la Pista Olímpica Virgilio Uribe.

La entrada será gratis; sin embagro, considera llevar dinero en efectivo porque los alimentos, postres y bebidas tendrán precio. ¿Ya sabes con qué antojito vas a comenzar?

Festival Cultural Ax-Elote 2026. Foto: Facebook Alcaldía de Xochimilco

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