La salsa macha ha trascendido las recetas tradicionales de Veracruz y Oaxaca para convertirse en un lienzo de creatividad gastronómica en la cocina de autor. En los últimos años, el uso de nuevos ingredientes ha transformado este clásico de chiles secos y aceite en propuestas sofisticadas que van desde notas frutales agridulces hasta alternativas aptas para personas con restricciones alimentarias.

Entre las innovaciones más buscadas destacan la salsa macha con arándano deshidratado y las versiones libres de gluten. Comprender cómo balancear estos ingredientes y con qué platillos acompañarlos es la clave para elevar cualquier experiencia culinaria sin arriesgar la salud ni el paladar.

Salsa macha con arándano: el balance agridulce

La variante de la salsa macha con arándano nació en las cocinas de autor y ferias artesanales del centro y sur de México como una alternativa para atenuar la potencia del chile de árbol con la acidez y el matiz dulce del arándano deshidratado.

Al freírse ligeramente en el aceite caliente, los frutos secos se hidratan con la grasa, aportando una textura suave y melosa que contrasta a la perfección con lo crujiente del ajonjolí y los cacahuates. Esta combinación la convierte en la opción ideal para quienes buscan empezar en el mundo de los chiles martajados sin sufrir por un picor agresivo.

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Salsa macha libre de gluten: los ingredientes ocultos

En su forma tradicional (chiles, aceite, ajo, semillas y sal de mar), esta receta es un alimento naturalmente libre de gluten. Sin embargo, versiones comerciales o gourmet modernas suelen incluir ingredientes industriales que representan un riesgo para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca:

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Salsa de soya comercial : Utilizada en algunas marcas para aportar un toque umami, pero elaborada habitualmente a base de trigo fermentado.

: Utilizada en algunas marcas para aportar un toque umami, pero elaborada habitualmente a base de trigo fermentado. Sazonadores y consomés en polvo : Empleados para potenciar el sabor, los cuales suelen contener glutamato monosódico, harina de trigo o trazas de gluten como aglutinante.

: Empleados para potenciar el sabor, los cuales suelen contener glutamato monosódico, harina de trigo o trazas de gluten como aglutinante. Contaminación cruzada: Semillas y frutos secos procesados en plantas que empacan cereales con gluten.

Recomendación de seguridad: Para garantizar una versión de salsa macha libre de gluten, sustituye la salsa de soya por tamari certificado sin gluten, usa sal de mar pura y verifica que las semillas no tengan contaminación cruzada de origen o cuenten con sello gluten-free.

El maridaje de la salsa macha va más allá de la cocina tradicional; resalta sobre tostadas gourmet, quesos maduros y panes artesanales. Foto: Pinterest / Breakfast Archives.

Guía rápida: ¿Qué salsa macha elegir según el platillo o comensal?

La versatilidad de la salsa macha permite jugar con distintos perfiles de sabor. Esta es la guía para que disfrutes de la combinación ideal según la ocasión y gustos personales:

Variante de salsa macha Perfil de sabor Maridaje y platillos ideales Perfil de comensal recomendado Tradicional (cacahuate y ajonjolí) Picante, intenso y terroso Tacos de carne asada, mariscos, barbacoa, caldos y pozole. Amantes del picante tradicional y la cocina clásica. Con arándano (frutos secos) Agridulce, frutal y ácido Quesos maduros y cremosos (brie, camembert, de cabra), pechuga de pavo rostizada, cortes de cerdo (lomo, carnitas, costillas), pizzas, panes artesanales, tablas de carnes frías o ensaladas con vinagreta rústica. Paladares que prefieren sabores agridulces o personas con baja tolerancia al picante intenso. Gourmet gluten-free (con tamari sin gluten) Umami profundo y salado Bowls de arroz, vegetales asados, pescados a la plancha y esquites. Personas celíacas, con intolerancia al gluten o dieta clean.

Explorar estas adaptaciones modernas demuestra que la cocina tradicional mexicana continúa reinventándose sin perder su esencia. Incorporar salsa macha con arándano o garantizar una alternativa libre de gluten permite que todos los comensales disfruten de este emblemático aderezo, convirtiendo un platillo cotidiano en una experiencia gastronómica incluyente y llena de matices.

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