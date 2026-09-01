El consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero consultados por el Banco de México (Banxico), mejoró su pronóstico para el tipo de cambio al cierre de 2026.

La encuesta que levanta cada mes entre especialistas revela que están esperando que la cotización termine el presente año en 17.50 frente a los 17.88 pesos por dólar que tenían antes de la actualización de las expectativas.

De igual manera corrigieron a la baja la paridad cambiaría para 2027 a 18.5 unidades desde los 18.45 pesos por billete verde de la consulta anterior.

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El consenso anticipa un poco de presiones para la moneda nacional hasta el 2028 al ajustar el nivel del tipo de cambio esperado de 18.72 a 18.73 pesos.

Para lo que resta del año, prevén que continúe la apreciación del peso mexicano respecto al dólar norteamericano rondando entre 17.23 y los 17.50 unidades.

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A pesar de que sigue pesando la gobernanza con los problemas de inseguridad pública como principal obstáculo para el crecimiento de la economía, el consenso de especialistas mejoró sus expectativas para el Producto Interno Bruto (PIB).

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Corrigieron al alza de 1.20% a 1.30% el pronóstico para el 2026, pero para el siguiente año mantuvieron el 1.80% de la encuesta pasada.

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Lo anterior por la elevada incertidumbre derivada de factores coyunturales, en especial por la política sobre comercio exterior con el T-MEC de por medio.

De ahí que 64% aseguró que el clima para los negocios para los próximos seis meses seguirá igual como hasta ahora, pues 49% advirtió que la coyuntura actual no es propicia para realizar inversiones.

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En consecuencia recortaron el monto estimado de inversión extranjera directa (IED) de 41 mil 375 millones a 41 mil millones de dólares para este año.

También para el 2027 a 42 mil 200 millones de dólares desde los 44 mil millones de dólares que esperaban en la encuesta anterior.

Además, modificaron sus previsiones para la inflación general y subyacente por debajo del 4%; para el 2027 quedó igual en 3.84% para el indicador que mide los precios al consumidor.

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