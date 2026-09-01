[Publicidad]
Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, podrían celebrar en noviembre una cumbre tripartita en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), informó este martes el Kremlin.
"Ese tema se abordó", dijo el asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, a la televisión pública.
Precisó que Putin habló de ese tema con Xi, el anfitrión de la futura cita, en una reunión en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
Lee también Camaradas XI, Putin y Trump: Los aliados de Norcorea
Según el diplomático, Xi mencionó que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado.
"Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", señaló el asesor presidencial.
[Publicidad]
La cumbre del APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
mcc
[Publicidad]
Más información
Tendencias
¡Viva México... y los memes! Usuarios celebran la llegada de septiembre; inundan las redes con imágenes para festejar el mes patrio
Mundo
VIDEOS: Caen 2 mujeres por intentar llevar cocaína en fajas de látex de Colombia a Madrid; escáner corporal las descubre
Estados
Nuevo León aplicará nueva Ley de Educación en ciclo escolar 2026-2027; buscan fortalecer la calidad educativa
De última
¿Cada cuánto debes cambiar tu máscara de pestañas? Esto debes saber
Deportes
¿Ignoran a La Hormiga González en Grecia? VIDEOS con sus compañeros del Olympiacos desatan polémica
Noticias
¡Carney explota contra Trump! Exige a EU frenar las provocaciones antes de retomar negociaciones con Canadá
Negocios
¿Cuánto cuesta hacer un testamento en septiembre de 2026 y qué descuentos hay?
Showbiz
¿Qué falló en la seguridad de Lady Di? Exguardaespaldas revela detalles