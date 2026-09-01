Mundo | 01-09-26 | 10:58 | Actualizada | 01-09-26 | 11:01 |

Miami. El ejército de Estados Unidos bombardeó a por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central (Centcom).

"Hoy, a las 12:00 hora del Este, las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán.

"Estos ataques se producen tras los recientes intentos de ataque por parte del IRGC contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región", dijo el Centcom en X.

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El domingo, el ejército estadounidense afirmó que había atacado lanzacohetes en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz. Irán respondió lanzando misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados, mientras que los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que habían interceptado un dron iraní sobre sus aguas.

El presidente Donald Trump reconoció el lunes que podrían ser necesarios más ataques.

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mcc

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