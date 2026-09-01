Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde colectivos de familias y madres buscadoras se reunieron en distintos puntos de la capital para exigir justicia y visibilizar su lucha diaria.

Durante esta jornada de concientización anual, diversos fotoperiodistas de la Ciudad de México llevaron a cabo la segunda edición de "La Pega", una exposición fotográfica que ilustra las acciones de los grupos de búsqueda en el país.

De acuerdo con cifras citadas por Amnistía Internacional (AI), en México se han registrado 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas, además de 72 mil cuerpos que aún permanecen sin identificar en las morgues.

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Este fin de semana se llevó a cabo la segunda edición de "La Pega". Foto: Instagram @la_pegamx

¿Qué denunciaron los usuarios en redes sociales?

La pega de material fotográfico se realizó en un costado de las paredes de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el 29 de agosto. No obstante, un participante de la dinámica en redes exhibió a la marca deportiva Saucony de cubrir las fotos.

La marca de calzado estadounidense habría pegado carteles de publicidad la madrugada del 30 de agosto, previa a la conmemoración de la lucha contra la desaparición forzada. Esta acción desató una ola de críticas en plataformas digitales.

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Este material comercial cubrió el trabajo pegado el día anterior por los participantes, provocando un sinfín de críticas de usuarios en redes, quienes enfatizaron en la insensibilidad de la marca ante la crisis de desaparición en el país.

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"La Pega" en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Foto: Instagram @la_pegamx

Ante el descontento de los usuarios, la cuenta oficial de la marca en Instagram emitió un pronunciamiento en la sección de comentarios para esclarecer la situación. Asimismo, contactaron a los organizadores de "La Pega" para ofrecer una disculpa pública a los participantes y colectivos.

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"Entendemos la preocupación y lamentamos profundamente lo sucedido. En ningún momento fue nuestra intención cubrir o restar importancia a estas fotografías ni a lo que representan. No tuvimos conocimiento previo de su colocación y ya estamos trabajando con el proveedor responsable del espacio para atender la situación", explicaron.

Además, los organizadores de "La Pega" en Instagram dieron a conocer que Saucony MX ya se habría puesto en contacto con ellos para reparar la afección ocasionada, otorgando espacios para colocar las fichas de búsqueda y cubriendo el costo de la impresión y colocación de material fotográfico.

Foto: Redes Sociales / Instagram @la_pegamx

¿Qué es "La Pega"?

La Pega es una intervención de fotografías organizada en Ciudad de México, que busca resignificar con diversas miradas el uso del espacio público, creando una galería abierta sin restricciones.

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*Con información de María Cabadas

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