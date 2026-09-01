Marichelo está decidida a dejar atrás el tema de su divorcio; desde que anunció su separación de Jorge D´Alessio, se había mostrado abierta de hablar del proceso y su duelo, pero ahora, a seis meses de que la noticia fuera pública, está convencida en enfocarse en su presente y ver por su futuro.

En entrevista con "Venga la alegría", a propósito del lazamiento de "Tenemos que hablar", el podcast que co-conduce con Rafa Mendoza, la actriz fue cuestionada acerca de la nueva relación de su exmarido, la cual oficializó hace sólo unos días, cuando compartió fotos junto a Daniela Arjona, la joven colombiana con la que está dándose una nueva oportunidad.

Y, si bien, "Mac", como también es conocida, ya había recurrido a sus redes sociales para aclarar que Daniela no fue la tercera en discordia en su matrimonio, tras las críticas que D´Alessio ha recibido, por reanudar su vida amorosa tan precipitadamente, en esta ocasión, la actriz aclaró que no piensa seguir contenstando preguntas relacionadas a su ex, una persona con la que ya no comparte una relación.

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"El tour del divorcio se acabó, yo ya cerré el capítulo, no tengo nada que hablar de él, habló de mí, del futuro que me espera, de que me espera una vida hermosa, de que tengo muchos planes, que le deseo lo mejor, pero, hasta quí acabó mi tema, no tengo nada más que hablar, eso se quedó en el pasado", precisó.

Y es, apenas el día de ayer -31 de agosto-, el matutino emitió una entrevista con el hijo de "la Leona dormida", en el que se mostró maravillado por la etapa que está viviendo con un nuevo amor.

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"Muy bien, estoy en un momento muy bonito, la verdad, (no se puede ocultar) ni el dinero, ni el amor, ni la celulitis".

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Aunque no dio detalles de su relación con Daniela, indicó que, a su lado, sintió que sus expectativas sobre el amor recobraron fuerzas.

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"Sucede de manera espontánea, a veces no es quien llega y te roba el corazón, si no, más bien, quien te hace sentir que lo tienes de vuelta", señaló.

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melc