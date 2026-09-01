Un cambio de temporada es la excusa perfecta para cambiar de estilo y convertir a tus uñas en protagonistas de tu look. Y por fortuna, el nail art de otoño 2026 juega con nuevas texturas, acabados y combinaciones.

Desde lo discreto a lo inesperado, estos diseños que hoy te presentamos pueden servirte como inspiración. ¡Ve tomando nota!

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¿Qué diseños de uñas serán tendencia en otoño 2026?

¡El otoño está listo para colarse en tus dedos! Los expertos de Manicura24 indica que en la siguiente temporada predominarán los relieves, destellos cromados y técnicas para dar dimensión a las uñas.

Efecto carey: Se trata de una mezcla de ámbar y chocolate translúcido que imita el clásico estampado marmoleado.

Uñas carey. Foto: Shein

Francesa otoñal: Aquí, el blanco cambia por tonos chocolate, miel o naranja. Según Manicura24, la base se mantiene nude y las puntas finas.

Uñas francesas. Foto: Shein

Animal print: El leopardo se vuelve otoñal en este diseño, donde destacan los colores café, beige y negro. El blog de IPSY propone llevarlo en todas las uñas o con pequeñas manchas irregulares.

Uñas animal print. Foto: Etsy

Uñas textiles: El tweed y los tejidos de punto saltan del clóset a tus manos. Tal como lo indica Manicura24, la clave es darle relieve al diseño.

Uñas textiles en tweed. Foto: Etsy

Cromado cálido: El dorado, cobre y bronce se convierten en los toques inesperados de tu manicura. IPSY sugiere pedirlos con efecto espejo sobre una base oscura para conseguir un mayor contraste.

Uñas con cromado cálido. Foto: Etsy

¿Qué colores de uñas se llevarán en otoño 2026?

Si prefieres un diseño sólido, prueba las siguientes opciones de tonos que serán tendencia este otoño 2026:

Chocolate y moka: cálidos, envolventes y fáciles de combinar, tanto en manicuras minimalistas como en diseños elaborados.

Borgoña y vino: intensos y con un punto dramático, le dan a las uñas ese aire elegante que aparece cuando las temperaturas comienzan a bajar.

Verde oliva y musgo: sus matices terrosos consiguen una manicura sofisticada y chic-otoñal.

Azul tinta: profundo, misterioso y casi negro a simple vista, es una alternativa para quienes prefieren los colores profundos.

Cobre y champán: aportan destellos cálidos a las manos y funcionan solos o en pequeños detalles de nail art.

La siguiente temporada llegará con colores, texturas y diseños para jugar con tu manicura, ¿ya te decidiste por uno?

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