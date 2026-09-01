La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, en donde ha destacado, con un mensaje optimista, avances de su administración a casi dos años de que asumió el poder para consolidar el llamado segundo piso del movimiento de la Cuarta Transformación.

Con llamados a que funcionarios se conduzcan con sencillez y consignas sobre la defensa de la soberanía nacional, la Mandataria federal ha sido arropada por líderes y servidores de Morena, el partido en el poder del que ella misma emana.

El oficialismo ha decidido cerrar filas con Sheinbaum y dar espaldarazo a su proyecto de nación ante presuntos embates de la derecha internacional y de sectores conservadores del gobierno de Estados Unidos, en un contexto en el que se le ha revocado la vida a distintos personajes de la 4T, entre ellos Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador y líder moral de esta fuerza política guinda.

Lee también "Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos"; Sheinbaum da mensaje por su segundo informe de Gobierno

Sin embargo, no todas las reacciones al Segundo Informe han sido positivas. Legisladores de oposición han considerado que el gobierno federal no tiene “nada que presumir” y han puesto en tela de juicio los resultados que presentó la presidenta Sheinbaum desde el recinto histórico de Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum rinde su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum da resultados, celebran morenistas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, celebró la presentación del informe de Sheinbaum Pardo en un gobierno que, dijo, da cuenta de los avances y resultados alcanzados por el bienestar de los mexicanos.

[Publicidad]

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, el morenista garantizó que su grupo parlamentario en San Lázaro seguirá trabajando de cerca con las iniciativas presidenciales, apoyando desde sus curules el proyecto de la transformación.

Otra voz que se sumó a los elogios hacia la Presidenta fue la morenista Citlalli Hernández Mora, quien destacó la frase que pronunció en su discurso la Mandataria federal: “fraternidad sin condiciones”.

Lee también Oposición pide expulsar a Inzunza de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado; "su regreso es una burla", acusa

[Publicidad]

Actual presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Hernández Mora resaltó la convicción con la que Sheinbaum Pardo gobierna todos los días. Además, señaló que después de 36 años sin aumentos reales, la Cuarta Transformación incrementó desde 2018 el salario mínimo en 154%.

La senadora con licencia Andrea Chávez, quien aspira a ser designada en Morena como coordinadora de la transformación en Chihuahua, festejó la tendencia en X “ClaudiaDaResultados”, trending topic que se posicionó durante y después del segundo informe.

“Sin las granjas de bots del narcofeminicida Fernando Cerimedo y de la extrema derecha, queda muy claro qué piensa el pueblo de su gobierno, de nuestra Presidenta y de la Cuarta Transformación”, expresó la legisladora chihuahuense.

[Publicidad]

Lee también Con dardo a Jorge Romero, Adriana Dávila renuncia a la Comisión Permanente del PAN; acusa simulación e incongruencia

La presidenta Claudia Sheinbaum rinde su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el 1 de septiembre de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Nada que presumir” en Segundo Informe: PAN

El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que México enfrenta “una alarmante fragilidad económica e incertidumbre productiva”.

“La presidenta de México no tendrá nada que presumir en su segundo informe de gobierno en materia económica, pues la política en esta materia ha sido un rotundo fracaso. En 2026, la economía se encuentra estancada y no genera el crecimiento que las familias mexicanas exigen y merecen”, afirmó.

[Publicidad]

Refirió que la economía del país se encuentra estancada y debilitada porque en 2025 creció apenas 0.5, la inversión pública cayó 28.4% y, en el primer semestre de 2026, se pagaron 1.81 en intereses por cada peso de inversión física.

Lee también SNTE reconoce a Sheinbaum previo a su Segundo Informe de Gobierno; destaca su defensa con la educación pública

“El gobierno heredó un desequilibrio fiscal grave, pero ya tuvo casi dos años para corregirlo y eligió hacerlo reduciendo inversión sin generar un nuevo ciclo de capital privado, industria y empleo formal”, puntualizó.

[Publicidad]

Téllez Hernández sostuvo que el crecimiento del PIB es insuficiente y volátil, el recorte de la inversión pública, y poco capital nuevo en inversión extranjera, una mayor deuda nominal, un costo financiero que desplaza inversión productiva, una manufactura débil y empleo de baja calidad basado en la informalidad, sumado a la incertidumbre que genera el T-MEC, han creado un panorama adverso que el gobierno no ha sabido revertir.

Además de esto, explicó que la deuda se incrementa súbitamente y comprime el margen de maniobra del gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

em/apr