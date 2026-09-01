El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum su “firme determinación” en la defensa de la educación pública y el impulso de una política social orientada al bienestar, la justicia social y la reducción de las desigualdades.

En un desplegado con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la organización magisterial valora “el firme compromiso del Gobierno de la República con la educación, concebida como pilar esencial del desarrollo y la transformación nacional”.

Subraya que la educación constituye un derecho fundamental cuya materialización efectiva se alcanza en el gobierno de la presidenta Sheinbaum mediante la inversión sostenida en sus múltiples rubros, entre ellos las Becas para el Bienestar, que se entregan a 22 millones de estudiantes; la expansión de espacios en Educación Media Superior, generando 200 mil lugares.

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También destaca la eliminación del examen de admisión al bachillerato, como reafirmación del derecho a la educación, el afianzamiento de la gratuidad de la Educación Superior, con 245 mil nuevos espacios en instituciones públicas, la inversión histórica en infraestructura educativa 2026, casi 59 mil millones de pesos, y la reivindicación de derechos de los trabajadores de la educación, como el fortalecimiento al salario, que en este sexenio ha tenido un incremento de 19 por ciento.

“El reconocimiento público que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha expresado por nuestra organización sindical es una muestra de respeto a quienes trabajamos todos los días poniendo la educación al servicio del pueblo; por ello, apreciamos que se haya iniciado la ruta para desaparecer a la USICAMM y construir un nuevo sistema que garantice los derechos de las maestras y los maestros, que sea justo, equitativo, incluyente y transparente. Sabemos que contamos con su apoyo y determinación para vencer los desafíos pendientes”.

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Por otra parte, el desplegado sostiene que la mandataria mexicana ha demostrado la capacidad necesaria para sostener un proyecto nacional propio y defender firmemente nuestra soberanía.

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“En el SNTE asumimos con responsabilidad nuestra participación activa en el proyecto de nación libre, justa, humanista, democrática y soberana que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En momentos de grandes definiciones para nuestro país, en el SNTE refrendamos nuestro apoyo total a nuestra Presidenta, quien cuenta con una sólida legitimidad y el respaldo mayoritario de las mexicanas y los mexicanos. Admiramos su liderazgo, su valentía, su talento, su trabajo incansable y su genuino amor al pueblo”, concluye.

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