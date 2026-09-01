Londres. El Reino Unido ha vivido el verano más caluroso desde que empezaron las mediciones sistemáticas de temperaturas en 1884, un récord que se ha registrado además separadamente en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (pero no en Escocia), según los datos provisionales ofrecidos hoy por la Oficina Meteorológica (Met Office).

La temperatura media entre día y noche a lo largo de los tres meses pasados (junio, julio y agosto) fue de 16,5 grados, batiendo la marca anterior de 16,1 que se registró el año pasado.

Los seis años más calurosos se han registrado todos en el siglo XXI y tres de ellos en esta década actual: 2022, 2025 y 2026.

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Del mismo modo, ha sido uno de los más secos de la historia, al haberse recogido 195,4 milímetros de lluvia, un 77% de la media nacional.

Estas cifras siguen estando por encima de las de 1995, el año más seco hasta ahora, cuando se recogieron 105,9 milímetros.

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Además, el actual ha sido el sexto verano con más horas de sol, con una media de 621,9. El récord lo sigue ostentando el año 1976, cuando se registraron 672,2 horas.

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