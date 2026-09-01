[Publicidad]
Londres. El Reino Unido ha vivido el verano más caluroso desde que empezaron las mediciones sistemáticas de temperaturas en 1884, un récord que se ha registrado además separadamente en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (pero no en Escocia), según los datos provisionales ofrecidos hoy por la Oficina Meteorológica (Met Office).
La temperatura media entre día y noche a lo largo de los tres meses pasados (junio, julio y agosto) fue de 16,5 grados, batiendo la marca anterior de 16,1 que se registró el año pasado.
Los seis años más calurosos se han registrado todos en el siglo XXI y tres de ellos en esta década actual: 2022, 2025 y 2026.
Lee también Calor extremo deja más de 3 mil muertos en Francia y Bélgica; ola de altas temperaturas es la más intensa jamás registrada en Europa
Del mismo modo, ha sido uno de los más secos de la historia, al haberse recogido 195,4 milímetros de lluvia, un 77% de la media nacional.
Estas cifras siguen estando por encima de las de 1995, el año más seco hasta ahora, cuando se recogieron 105,9 milímetros.
[Publicidad]
Además, el actual ha sido el sexto verano con más horas de sol, con una media de 621,9. El récord lo sigue ostentando el año 1976, cuando se registraron 672,2 horas.
Ola de calor en Francia impacta sitios turísticos; Torre Eiffel, el Louvre y otros museos cerrarán antes por altas temperaturas
ss
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Celebra back to Hogwarts con descuentos mágicos en Amazon
Tendencias
Patrizio Cesarano: ¿quién es el chef de Magazzino, restaurante donde Andy López tuvo su cónclave?; esto se sabe
Menú
Cómo hacer salsa macha con arándano y versiones sin gluten para innovar
Espectáculos
"Last Seen", la serie que habla sobre culpa y redención
Noticias
¿Quién era Erin Piacenti? La ejecutiva de Bank of America apuñalada en Times Square
Showbiz
Mbappé evade pregunta incómoda sobre boda con Ester Expósito: “¿Serás tú el siguiente?”
Noticias
¿Tienes adeudos de tu vehículo en Puebla? Esto ofrece el programa Ponte al Día 2026
Noticias
Riada en Nepal: sube a más de 1,000 la cifra de muertos y hay 4,462 desaparecidos