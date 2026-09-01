Nueva York.- La mujer que murió el lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado enviado a EFE.

"Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota.

Lee también Policía de Nueva York abate a mujer que apuñaló a 2 personas en Times Square; una víctima falleció

Esta imagen, tomada de un video facilitado por WABC-TV, muestra a agentes de la policía de Nueva York (NYPD) en el lugar de los hechos después de que una mujer que blandía dos cuchillos grandes fuera abatida a tiros por agentes en Times Square, Nueva York, el lunes 31 de agosto de 2026. Foto: AP

Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, muriendo poco después en un hospital de la ciudad.

Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.

[Publicidad]

Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.

Lee también Acusan formalmente a una mujer de apuñalar a 4 hombres en el centro de Londres; señalan problema de salud mental de la agresora

Esta imagen, tomada de un video facilitado por WABC, muestra a agentes del NYPD en el lugar de los hechos después de que una mujer que blandía dos cuchillos grandes fuera abatida a tiros por la policía en Times Square, Nueva York, el lunes 31 de agosto de 2026. Foto: AP

La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde.

[Publicidad]

De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.

El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc