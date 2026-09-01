Una mujer murió esta mañana luego de ser atropellada por una unidad de la Línea 3 del Metrobús en las inmediaciones de la estación Balderas, en la alcaldía Cuauhtémoc; el sistema indicó que la unidad estaba detenida y cuando avanzó ella estaba debajo.

El accidente ocurrió sobre avenida Balderas, en el cruce con Arcos de Belén, en la colonia Centro. La víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica, por lo que elementos de la Policía Auxiliar solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron a bordo de una ambulancia y valoraron a la mujer; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

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De acuerdo con la información proporcionada por Metrobús, el autobús se encontraba detenido en la estación y, al reiniciar su marcha, el operador detectó que algo impedía el avance de la unidad.

Presuntamente, la mujer, identificada como situación de calle se había recostado en el paso de las llantas delanteras, sin que el conductor pudiera percatarse de su presencia.

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El operador detuvo la unidad, descendió para verificar lo ocurrido y solicitó los servicios de emergencia. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades, mientras que los pasajeros fueron desalojados y el autobús permaneció en el sitio.

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La zona fue acordonada por policías, quienes dieron aviso a los servicios periciales para realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades continuaron con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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