Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ejecutaron cinco órdenes de aprehensión, cuatro de ellas contra personas en reclusión, por secuestro, delitos contra la salud y robo agravado.

De acuerdo con la SSC, mediante investigaciones se recabaron los datos de prueba para establecer la presunta participación de cinco personas en los delitos mencionados, por lo que un agente del Ministerio Público los presentó ante un juez del sistema procesal, quien liberó los mandamientos.

Dos de las órdenes fueron ejecutadas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; una contra un sujeto de 24 años de edad, por el delito de secuestro exprés agravado, y la segunda contra un hombre de 47 años de edad por robo agravado.

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Dos mandamientos más se cumplimentaron en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se detuvo y notificó a dos hombres de 21 y 37 años de edad, en seguimiento a las carpetas de investigación por Secuestro exprés y Delitos contra la salud, respectivamente.

La quinta orden de aprehensión se ejecutó en calles de la colonia Carlos A. Madrazo, de la alcaldía Álvaro Obregón, en contra de un hombre de 40 años en seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud, por lo que fue presentado ante la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

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La SSC comunicó que todas las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere, quien definirá su situación jurídica.

LL