La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega este 1 de septiembre a su Segundo Informe de Gobierno con una lista de 11 iniciativas presentadas desde el Ejecutivo, la última de las cuales causó polémica para que quienes aspiran a la Presidencia de la República o a gubernaturas no tengan doble nacionalidad.

Según Sheinbaum Pardo, esta iniciativa es para que “el interés superior sea México, ningún otro país”.

Esta iniciativa, que será enviada al Congreso, propone una modificación de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, además de que queda prohibido el uso de documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos inherentes a la ciudadanía extranjera o el acogerse a su protección diplomática.

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Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental

Previamente a la propuesta sobre nacionalidad, Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental para enviarla a la Cámara de Diputados, y propone actualizar y fortalecer las capacidades del Estado en materia ambiental.

Redes sociales e ia

En los últimos lunes, la Presidenta ha presentado en su mañanera a especialistas a la par de realización de debates para encaminar una propuesta para la regulación de la inteligencia artificial y el uso de redes sociales en niños y adolescentes.

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Ley General contra el Feminicidio

En julio pasado, la Presidenta presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio para que haya cero impunidad en este delito y que en todos los estados se investigue igual.

Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de Presidencia, explicó que esta ley homologa el tipo penal: “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”.

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Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

En junio pasado, la Mandataria firmó una convocatoria para someter a diálogo y consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos.

Otras iniciativas

En junio, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente informó de la recepción y el turno de dos iniciativas de reforma enviadas por la ¨Presidenta en el marco del T-MEC, una en materia de propiedad industrial y otra más sobre proveedores de servicios de internet.

También, la Ley de Inversión Extranjera, que establece la participación de las instancias de seguridad y procuración de justicia en la revisión de las autorizaciones que emite la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en caso de fusiones, adquisiciones o inversiones que puedan afectar la seguridad nacional en relación con el Paquete Económico 2027, la Ley de Ingresos de la Federación 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley Federal de Derechos, Ley del ISR, Zona de Atención Prioritaria e informe de aranceles.

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Sobre el Paquete Anticorrupción, se propondrá modificar 19 leyes y expedir dos nuevas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, fiscalización y sanción de actos de corrupción: se dota a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control de mayores facultades y capacidades institucionales para detectar conductas irregulares, con un enfoque preventivo y de integridad pública, modernizando los procedimientos administrativos e incorporando herramientas tecnológicas.

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