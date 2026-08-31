Elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN) realizan prácticas para el desfile del 16 de septiembre, conmemorativo al 216 aniversario del inicio de la Independencia.

En la explanada Damián Carmona, del Campo Militar número 1-A, participan 12 mil 804 efectivos, de estos seis mil 215 integrantes del Ejército, 225 de Fuerza Aérea, dos mil 555 de Guardia Nacional (GN) y tres mil 809 de Educación Militar.

También, 536 vehículos, de estas 354 unidades del Ejército, dos de la Fuerza Aérea, 88 de la Secretaría de Marina (Semar) y 92 de la GN, así como 424 caballos.

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Por primera ocasión el Servicio de Transmisiones va a mostrar un componente de drones tácticos y su puesto de mando móvil.

En el caso de las aeronaves se tiene contemplado 106; de ala fija 69 de la Fuerza Aérea, cinco de la Semar y uno de la GN.

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Elementos del Ejército ensayan previo al desfile por la Independencia (31/08/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

En tanto de ala rotativa 23 de la Fuerza Aérea, tres de la Semar y cinco de la GN.

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El desfile inicia con un agrupamiento de motociclistas de la GN para dar paso al izamiento de la bandera monumental, seguido del contingente de Brigada de Fusileros Paracaidistas, que celebran 80 años de tradición, Arma Blindada, Arma de Artillería, Sanidad.

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También, Policía Militar, Fuerzas Especiales, Fuerza Aérea Mexicana, contingente Felipe Ángeles, Operaciones de Paz, Batallón de Emergencias, ente otros.

El coronel de Arma Blindada de Estado Mayor, Enrique Nieto Gutiérrez, comandante del agrupamiento Blindado, dijo a EL UNIVERSAL que van a participar en el desfile 155 elementos y 45 vehículos, incluidos 41 blindados renovados.

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Abundan que llevan 14 días practicando y van a mantener la ruta habitual del Zócalo Capitalino a Campo Marte.

“Hay un parque vehicular que está renovando la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Tenemos aproximadamente 14 días practicando, y estamos concentrados en el Campo Militar 1 -A gustosos de participar en este desfile… La rutina es el levante a las 6:00 horas. El personal pasa a tomar sus alimentos en el horario de 6:00 a 7:30 y estamos concentrándonos antes de las 8:00 horas para estar en condiciones de iniciar las prácticas”, subraya el coronel.

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Integrantes de la banda de guerra del Ejército ensayan para el desfile del 16 de septiembre (31/08/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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La cabo de artillería Paulina Montserrat Beltrán García, quien participa por quinta ocasión en el desfile señala que se va a observar la significativa participación del personal femenino en el Ejército.

“En el caso del Arma de Artillería, somos un equipo en el cual todos movemos el material, nos organizamos… No es un arma individual”, asevera Beltrán García.

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Cuestionada por qué eligió entrar al Ejército, comenta que su papá era militar y su hermana también es parte de las Fuerzas Armadas.

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