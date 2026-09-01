“Empezó tarde la temporada; la gente estuvo más preocupada por los útiles escolares”, explicó Jaime Pérez, quien vende artículos tricolores como banderas, listones, escudos y cadenas tricolores en un establecimiento del Centro Histórico de la Ciudad de México a un día de que empiece septiembre, el mes patrio.

De acuerdo con el locatario, cuya familia se dedica a la venta de estos artículos desde 1902, el retraso en el inicio del ciclo escolar 2026-2027 provocó que la demanda de productos patrios se desplazara hacia fechas más cercanas a septiembre, pues en años anteriores las compras comenzaban desde mediados de agosto.

Detrás de un mostrador lleno de banderas de distintos tamaños, el vendedor mencionó que también hay gobiernos municipales que acuden a su tienda para surtirse de material con el que adornan plazas públicas; sin embargo, este año varios de ellos no han realizado pedidos.

Aunque la mayor parte de sus ventas corresponde a banderas de diversos tamaños, el comerciante señaló que en los últimos años ha disminuido la compra de artículos para los hogares, lo que atribuye a una reducción en el gasto familiar.

Gabriela Bastida, quien tiene un negocio de artículos decorativos de fomi, coincidió en que el interés por los productos patrios termina una semana antes del 15 de septiembre, pues muy poca gente busca este tipo de artículos ese mismo día.

En el exterior de su local cuelgan figuras de niños vestidos de charros, niñas con trajes de china poblana, banderas y campanas; mientras que en el interior se exhiben juegos didácticos y figuras relacionadas con la educación básica. “Por la naturaleza de mi negocio, mis principales clientes son los maestros, pero muy pocos han venido este año”.

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Después de dar el precio de una campana decorativa de casi medio metro, la comerciante del Centro Histórico señaló que las ventas de este 2026 fueron 40% más bajas en comparación con las del año anterior. Sin embargo, aseguró que no ha incrementado sus precios en los últimos años desde 2022.

Durante un recorrido realizado por este diario en la zona aledaña al Zócalo capitalino, se observó la venta de artículos patrios en algunos negocios como moños y vestidos tricolores para mascotas.

Sin embargo, en los locales de artículos decorativos predominaban los productos relacionados con las festividades del Día de Muertos y la Navidad.

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