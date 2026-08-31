Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Huejotzingo, Puebla, donde aseguraron 800 mil litros de hidrocarburo y tractocamiones.

Tras seguimiento a información obtenida durante trabajos de investigación, los uniformados identificaron actividades ilícitas relacionadas con el almacenamiento y manejo de combustible.

En un comunicado conjunto la Semar y FGR señalaron que en relación a una investigación por posibles hechos constitutivos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles, se realizó una diligencia de cateo en un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos.

Aseguran 800 mil litros de hidrocarburo en Puebla (31/08/2026). Foto: Marina

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Los efectivos aseguraron litros de hidrocarburo, tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento, los cuales se encontraban abastecidos con producto líquido, así como diversos equipos de cómputo y documentación.

Los vehículos asegurados son: Tractocamión de color verde, con tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20 mil litros, el cual se encontraba abastecido.

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Tractocamión de color blanco, acoplado a un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 39 mil 500 litros, que estaba abastecido.

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Los efectivos incautaron diversas muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, las cuales serán sometidas a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y en su caso, establecer su naturaleza y procedencia.

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Además, hallaron equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y equipos CPU, documentación diversa, considerados de interés para la investigación.

Con este aseguramiento se afectó la capacidad operativa relacionada con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburo, con un valor estimado de 16 millones 851 mil pesos.

Aseguran 800 mil litros de hidrocarburo en Puebla (31/08/2026). Foto: Marina

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El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades, conforme a las disposiciones legales aplicables.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

La diligencia fue realizada por personal de las tres instituciones participantes, con la intervención de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes llevaron a cabo las actuaciones para el procesamiento y aseguramiento de los indicios.

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