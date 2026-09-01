Si estás buscando llevar la experiencia del cine a tu sala, Amazon México tiene una oferta que merece toda la atención: la pantalla LG OLED evo AI G6 de 55 pulgadas con resolución 4K, uno de los televisores premium que la compañía lanzó para 2026, aparece con una rebaja que permite ahorrar hasta 23 mil pesos.

Y no se trata de una pantalla 4K convencional. La LG OLED evo AI G6 incorpora un panel OLED de última generación, procesamiento de imagen mediante inteligencia artificial y funciones avanzadas para disfrutar tanto películas y series como videojuegos con una calidad de imagen de primer nivel.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla LG 4K de 55 pulgadas?

Uno de los grandes atractivos de esta Smart TV es precisamente su tecnología OLED, capaz de ofrecer negros profundos y un contraste elevado, características que hacen que las escenas oscuras tengan mayor detalle y que los colores luzcan más intensos.

LG también incorpora en esta generación su Tecnología de Color Hiperradiante, acompañada por el procesador α11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine. De acuerdo con LG, el sistema puede alcanzar hasta 3.9 veces más brillo, al tiempo que conserva el contraste y los colores característicos de los paneles OLED.

Otro detalle que puede marcar diferencia en una sala con mucha iluminación es su tratamiento Reflection Free Premium, diseñado para reducir los reflejos y mantener una imagen clara en diferentes condiciones de luz.

Ideal para ver películas, series y deportes

Con sus 55 pulgadas y resolución 4K, esta LG OLED evo AI G6 está pensada para quienes quieren una experiencia de entretenimiento mucho más inmersiva sin tener que recurrir a una pantalla de dimensiones enormes.

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La combinación entre resolución 4K, tecnología OLED y procesamiento mediante inteligencia artificial permite aprovechar mejor el contenido compatible, mientras que las funciones inteligentes de webOS facilitan el acceso a las principales plataformas de entretenimiento.

Además, LG ha incorporado funciones de inteligencia artificial en su ecosistema webOS, incluyendo herramientas como AI Hub, búsqueda y personalización mediante IA y asistentes para imagen y sonido.

Una gran opción para los gamers

Si además de ver películas y series quieres utilizar la pantalla para jugar, la G6 tiene un argumento especialmente atractivo: puede alcanzar hasta 165 Hz en 4K y es compatible con tecnologías como NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

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Esto permite aprovechar mejor las consolas y computadoras compatibles, con una experiencia más fluida y con menor riesgo de interrupciones visuales durante las partidas.