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Elementos de la policía Estatal de Durango, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano localizaron 19 cartuchos explosivos y uniformes tácticos en la localidad Todos Santos de la Junta Municipal del Durazno, municipio de Tamazula, Durango.
En un comunicado de la Secretaría de Seguridad estatal se informó que se realizaban recorridos de prevención, vigilancia y combate al delito de esta zona colindante con el estado de Sinaloa, cuando se encontraron los artefactos.
Se trata de 19 cartuchos explosivos EMULEX y dos uniformes con camuflaje. Ante el hallazgo, se instaló un perímetro de seguridad y una inspección del área encabezada por integrantes del Ejército Mexicano, activando el protocolo de manejo de explosivos.
En el proceso del aseguramiento no se encontraron responsables, por lo que se llevó a cabo el embalaje y la custodia del material peligroso asegurado, para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes o destrucción del mismo.
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