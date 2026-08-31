Culiacán, Sin.- Una corona fúnebre fue colocada fuera del colegio privado Ingles de Durango, al que le realizaron pintas en sus fachada con mensajes intimidatorios y dejaron en jardinera, una especie de petalos de rosas, por lo que las autoridades de seguridad implementaron un operativo de vigilancia, ante el regreso a clases.

La noche del domingo pasado, las autoridades de seguridad fueron alertados que personas jóvenes que viajaban en un vehículo, descendieron sobre el boulevar Villas del Río y procedieron a pintar mensajes con spray en la fachada del colegio privado.

Al llegar al lugar, el personal de la policia y las fuerzas federales descubrieron que habían colocado una corona fúnebre en la entrada por lo que procedieron a retirarla y revisaron el entorno del colegio Ingles Durango y detectaron que en el jardin habían una especie de petalos de rosas rojas.

Lee también CJNG habría perpetrado el ataque con coche bomba en Ojocaliente; disputa con “La Mayiza” eleva la tensión en Zacatecas

Las autoridades desplegaron operativos de vigilancia en el sector habitacional de Villas del Río para dar tranquilidad a los padres de familia que acuden a llevar a sus hijos al plantel educativo, con el inicio del ciclo escolar.

En un breve comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se mantiene un operativo especial de vigilancia en torno a todos los planteles educativos de los veinte municipios del estado.

[Publicidad]

Solicitaron a los padres de familia atender los señalamientos de tránsito para evitar que se genere problemas en las vialidades y ser tolerante, ya que personal de tránsito esta presente en las principales vialidades.

LL