Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, el futuro de Álvaro Fidalgo sigue siendo una incógnita. El mediocampista mexicano no entra en los planes del Real Betis y analiza distintas alternativas para continuar con su carrera.

El exjugador del América ha perdido protagonismo en el conjunto verdiblanco y no figura entre las principales opciones de Manuel Pellegrini. De acuerdo con información de Mundo Deportivo, varios clubes han mostrado interés en hacerse con los servicios del seleccionado mexicano que disputó la Copa del Mundo de 2026.

Lee también Erik Lira no va al Mónaco; se cae su fichaje en el último minuto

Según la misma fuente, equipos como Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano siguen de cerca la situación de Fidalgo. Incluso, ya habrían establecido contacto con la directiva bética para conocer las condiciones de una posible operación; sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo entre las partes.

La opción que toma mayor fuerza es la de una cesión, fórmula que podría beneficiar tanto al futbolista como al Betis. Las próximas horas serán decisivas para definir el futuro del mexicano, ya que el mercado de fichajes cierra este 1 de septiembre.

Lee también f