[Publicidad]
El general de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, presidió la “Ceremonia de Ascensos y Reclasificaciones a elementos que participaron en la Promoción: Especial, Sargentos primeros, Especialistas y Reclasificación 2026”.
En el evento se dio lectura a la orden extraordinaria que dispuso el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo que, de conformidad con la ley de ascensos y recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, donde se hizo del conocimiento que mil 749 militares se hicieron acreedores al ascenso y reclasificación como resultado de su esfuerzo, al obtener las más altas puntuaciones en los certámenes correspondientes.
De estos mil 403 subtenientes ascendieron a tenientes en la promoción especial, 232 sargentos primeros ascendieron a subtenientes por la promoción de sargentos primeros especialistas y 114 de tropa, ascendieron a subtenientes por su participación en el certamen de reclasificación.
Lee también Segundo informe de Sheinbaum, punto por punto; seguridad, migración y soberanía marcan la agenda del discurso
En tanto que en los diversos mandos territoriales se efectuaron de manera simultánea las ceremonias de ascensos.
El alto mando felicitó a quienes obtuvieron este logro y los exhortó a redoblar esfuerzos en el desempeño de sus funciones para que, con responsabilidad, lealtad, honor y profesionalismo, contribuyan al cumplimiento de las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
[Publicidad]
También convocó a los efectivos mantener una preparación permanente e integral, con el propósito de fortalecer valores y virtudes militares que distinguen a las Fuerzas Armadas para afrontar con determinación, capacidad y eficacia los desafíos que demanda el servicio a la nación.
En las Instalaciones del Campo Militar Estratégico No. 1-J, Predio Reforma, el subsecretario de la Defensa, e integrantes de la línea de honor realizaron la imposición de insignias al personal del Ejército.
Fundaron amigos de Andy empresa para proveer combustibles; JDBL y Compañía fue constituida durante gestión de AMLO
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
aov/bmc
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Streamer ZoeMatthea encara a su acosador en vivo; el sujeto la seguía desde hace dos años
Metrópoli
Semovi concluye prueba piloto de monopatines en CDMX; empresas tendrán cinco días para retirarlos
Universal Deportes
Santiago Giménez y su promesa a México tras fichar con el Porto: "Voy a poner la bandera en alto"
Nación
Defensa asciende y reclasifica a mil 749 militares; reconoce sus trayectorias