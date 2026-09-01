Nación | 01-09-26 | 15:01 |

El general de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López, subsecretario de la , presidió la “Ceremonia de Ascensos y Reclasificaciones a elementos que participaron en la Promoción: Especial, Sargentos primeros, Especialistas y Reclasificación 2026”.

En el evento se dio lectura a la orden extraordinaria que dispuso el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo que, de conformidad con la ley de ascensos y recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, donde se hizo del conocimiento que mil 749 militares se hicieron acreedores al ascenso y reclasificación como resultado de su esfuerzo, al obtener las más altas puntuaciones en los certámenes correspondientes.

De estos mil 403 subtenientes ascendieron a tenientes en la promoción especial, 232 sargentos primeros ascendieron a subtenientes por la promoción de sargentos primeros especialistas y 114 de tropa, ascendieron a subtenientes por su participación en el certamen de reclasificación.

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En tanto que en los diversos mandos territoriales se efectuaron de manera simultánea las ceremonias de ascensos.

El alto mando felicitó a quienes obtuvieron este logro y los exhortó a redoblar esfuerzos en el desempeño de sus funciones para que, con responsabilidad, lealtad, honor y profesionalismo, contribuyan al cumplimiento de las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y .

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También convocó a los efectivos mantener una preparación permanente e integral, con el propósito de fortalecer valores y virtudes militares que distinguen a las para afrontar con determinación, capacidad y eficacia los desafíos que demanda el servicio a la nación.

En las Instalaciones del Campo Militar Estratégico No. 1-J, Predio Reforma, el subsecretario de la Defensa, e integrantes de la línea de honor realizaron la imposición de insignias al personal del Ejército.

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aov/bmc

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