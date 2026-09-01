Este septiembre, PlayStation incluirá cuatro nuevos videojuegos gratuitos a su catálogo mensual, que forma parte del servicio de suscripción de pago de Sony Interactive Entertainment, llamado PlayStation Plus.

Estos títulos estarán disponibles para descargar a partir de este martes 1 de septiembre y hasta el próximo lunes 5 de octubre. Para conservar el acceso a la licencia de estos juegos, debe mantenerse activa la membresía al servicio.

Si el pago llegara a interrumpirse, los juegos se bloquearán temporalmente y se reactivarán automáticamente cuando se realice el pago correspondiente al corte de cobro.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué juegos llegan gratis este mes?

El primer juego que se agregará es Sniper Elite: Resistence, de Rebellion Developments, donde los jugadores tomarán el papel de francotirador de la Segunda Guerra Mundial, en apoyo a la Resistencia francesa para destruir un arma nazi secreta, utilizando el sigilo y el combate táctico de su lado.

El segundo es MLB The Show 26, un videojuego de simulación de béisbol desarrollado por San Diego Studio, donde los jugadores podrán experimentar de cerca los partidos y la atmósfera de las Grandes Ligas (MLB). Los miembros de PSP tendrán acceso exclusivo al paquete "Jump Star".

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El tercer título disponible será Wobbly Life, un juego de mundo abierto basado en físicas de tipo ragdoll, donde los usuarios controlarán a un personaje torpe que debe explotar, trabajar, ganar dinero y comprar ropa, vehículos y casas. Se puede jugar en solitario o con hasta otros tres jugadores.

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Foto: PlayStation Plus

El cuarto juego será Chained Echoes, donde los usuarios tomarán el papel de un héroe y viajarán al gran continente de Valandis para poner fin a la guerra existente entre sus tres reinos. En el transcurso del viaje, recorrerán diversos paisajes, desde mesetas áridas a exóticos archipiélagos.

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¿Cómo suscribirse a los planes de PlayStation Plus?

Para disfrutar de los beneficios, descuentos y regalos mensuales que ofrece el servicio cada mes, debes acceder desde tu consola de juego o en el portal digital de Sony. Para completar la suscripción, sigue estos pasos:

Accede a la PlayStation Store : en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus o ingresa directamente a la PlayStation Store.

: en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus o ingresa directamente a la PlayStation Store. Elige tu plan de suscripción : selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles ( Essential , Extra o Deluxe ).

: selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles ( , o ). Selecciona la frecuencia : elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual.

: elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual. Confirma tu pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago. Y finaliza tu compra.

En septiembre, cuatro nuevos juegos se añadirán al catálogo mensual del servicio. Foto: PlayStation

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