Falleció a los 100 años la escultora mexicana Geles Cabrera (1926-2026). La noticia fue informada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La creadora celebró su centenario el pasado 2 de agosto.

Fue en 2025 que Cabrera fue homenajeada con una exposición retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes, titulada "Geles Cabrera. Partituras corporales” y en 2023, la escultora recibió la Medalla Bellas Artes.

"A lo largo de una trayectoria de más de siete décadas, desarrolló una obra centrada en la figura humana y abrió camino a nuevas generaciones de creadoras", publicó el INBAL en sus redes sociales.

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