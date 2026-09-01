La judoca francesa Léa Fontaine, quien ganó el domingo la final de +78 kg del Grand Slam de Lausana frente a su compatriota Romane Dicko, denunció haber sido víctimas de gordofobia por mensajes que le enviaron en las redes sociales.

"Respeto la crítica deportiva, los análisis técnicos y el debate con diversidad de opiniones. Forman parte del deporte de alto nivel. En cambio, las burlas repetidas, los ataques dirigidos a mi físico y los comentarios destinados a denigrarme personalmente superan los límites de un intercambio deportivo normal", lamentó en un comunicado colgado en Instagram la deportista, de 25 años.

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Por ello, la integrante del club Sainte-Geneviève Sports (Essonne) precisó que "con el asesoramiento" de su abogado tomará "las medidas oportunas con respecto a las declaraciones que superen los límites de la crítica deportiva y del respeto debido a la persona".

Entre las figuras que han dado muestras de apoyo a Fontaine a raíz de estos incidentes figura la propia Romane Dicko, quien ya fue víctima en el pasado de este tipo de comentarios.

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Por su parte, la Federación Francesa también expresó su apoyo a Léa Fontaine y aseguró que condena "firmemente cualquier forma de discriminación"