Celestún, Yucatán. - Dos adolescentes de 15 y 16 años perdieron la vida este martes, tras sufrir un accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta por calles del centro del puerto de Celestún.

Los primeros reportes indican que una menor de 16 años conducía la motocicleta y llevaba como pasajera a otra joven de 15 años cuando, al pasar por un tope, perdió el control y ambas cayeron sobre la vía.

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Las dos adolescentes sufrieron lesiones de gravedad y fallecieron en el lugar; minutos después paramédicos llegaron para brindarles auxilio, pero únicamente pudieron confirmar los fallecimientos.

Testigos señalan que las jovencitas transitaban a exceso de velocidad, lo que pudo influir en el accidente, sin embargo, las autoridades ministeriales realizan las diligencias para determinar las circunstancias de esta tragedia.

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