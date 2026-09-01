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Las líneas telefónicas con terminación 1 que no fueron vinculadas antes del 31 de agosto comenzarán a ser suspendidas a partir de este lunes, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Sin embargo, los usuarios aún pueden realizar el registro y recuperar el servicio de manera inmediata.
De acuerdo con un comunicado de la CRT, la suspensión de las líneas que no cumplieron con el proceso de vinculación podrá efectuarse dentro de las 72 horas siguientes, esto a partir del 1 de septiembre.
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La CRT aclaró que, una vez que el usuario complete el registro ante su compañía telefónica, el servicio se reactivará de manera inmediata, por lo que quienes tengan su línea suspendida no tendrán que esperar un periodo adicional para volver a utilizarla.
¿Cómo vincular una línea celular?
La comisión señaló que existen dos alternativas para realizar el proceso:
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La primera es realizarlo en línea desde el propio celular, mediante la plataforma de la compañía de telefonía móvil, puede realizarse aunque la línea ya fue suspendida o si el usuario no cuenta con saldo, debido a que la navegación en los sitios destinados para la vinculación no consume datos móviles.
La segunda opción es acudir de manera presencial a cualquier Centro de Atención del operador telefónico correspondiente, donde el personal podrá brindar asistencia para completar el procedimiento.
Para consultar los sitios oficiales de las compañías telefónicas en los que se puede realizar la vinculación, la CRT indicó que los usuarios pueden ingresar a su plataforma oficial: registratulinea.crt.gob.mx.
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¿Qué se necesita para realizar el trámite?
Para completar la vinculación, únicamente se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP.
También precisó que, como parte del procedimiento, no se almacenan datos biométricos de los usuarios.
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El organismo llamó a las personas que todavía no han realizado el trámite a hacerlo cuanto antes, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio y las posibles filas que puedan generarse en los centros de atención.
Líneas telefónicas con terminación "2" deben registrarse antes del 15 de septiembre
El registro de celulares continuará de manera escalonada. El próximo 15 de septiembre corresponderá a los números celulares cuya terminación sea 2.
Sin embargo, la CRT recordó que los usuarios con líneas que tengan cualquier otra terminación ya pueden realizar la vinculación, sin necesidad de esperar a la fecha que corresponda a su número.
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