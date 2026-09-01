Entre 1998 y 2021, México registró 2 mil 470 muertes provocadas por descargas eléctricas atmosféricas, un fenómeno que, pese a su letalidad, permanece subestimado frente a otros desastres naturales, de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigación "Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability", de Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, constituye el primer mapa nacional de riesgo de muertes por rayos que incorpora tanto la frecuencia de las tormentas eléctricas como las condiciones de vulnerabilidad social de las comunidades expuestas.

La ciudad se registran actividad eléctrica con vientos fuertes y lluvias en algunos puntos de la ciudad. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL

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¿Cuál es el estado con mayor riesgo?

El estudio, que retoma datos de la Secretaría de Salud, advierte que el peligro de morir a causa de un rayo no depende únicamente de la actividad meteorológica, sino también de las condiciones económicas, sociales y territoriales de la población.

El Estado de México concentra el mayor número de fallecimientos registrados por descargas eléctricas atmosféricas, seguido de Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En territorio mexiquense sobresalen municipios como Villa Victoria, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Toluca.

De acuerdo con los especialistas, en estas regiones convergen condiciones favorables para la formación de tormentas eléctricas con amplios sectores de población vulnerable.

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En numerosas comunidades rurales, explican, las personas realizan actividades agrícolas y ganaderas al aire libre y, debido a las condiciones económicas, suspender las labores durante una tormenta no siempre constituye una opción.

A esta exposición se suman la falta de refugios seguros, viviendas sin sistemas adecuados de protección eléctrica y una cobertura limitada de servicios médicos de emergencia.

La investigación destaca que mientras en países como Estados Unidos una parte importante de las muertes por rayos está relacionada con actividades recreativas, en México las víctimas suelen ser trabajadores rurales vinculados con actividades agropecuarias.

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VIDEO: cámaras captan fuerte caída de rayo en la capital este viernes 19 de junio; lo perciben algunos sismógrafos de la zona. Foto: X @CesarCabrer4742

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Así, advierte, la exposición constante a las tormentas eléctricas se combina con condiciones estructurales de desigualdad que incrementan el riesgo de sufrir consecuencias mortales.

Uno de los casos que retoma el estudio ocurrió en 2015 en la comunidad de El Encinal, Guanajuato, donde una familia campesina buscó refugio bajo un árbol mientras trabajaba en el campo durante una tormenta.

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El árbol fue alcanzado por un rayo y murieron tres mujeres y cuatro menores de edad. Para los investigadores, el episodio muestra cómo la necesidad económica, la falta de información preventiva y la ausencia de espacios seguros pueden convertir un fenómeno atmosférico en una tragedia colectiva.

El impacto de las tormentas eléctricas en México y la reducción de muertes en las últimas décadas

México presenta condiciones particularmente favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas debido a la combinación del relieve montañoso, la humedad atmosférica y el calentamiento de la superficie, factores que propician la formación de nubes cumulonimbus capaces de superar los 12 kilómetros de altura.

Dentro de esas nubes ocurre una separación de cargas eléctricas: las partículas ligeras de hielo se concentran en la parte superior, mientras que gotas de agua y granizo acumulan cargas negativas en las zonas inferiores. Cuando la diferencia eléctrica alcanza niveles críticos se produce una descarga que puede viajar entre nubes o alcanzar la superficie terrestre.

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A escala mundial, se estima que los rayos provocan entre 6 mil y 24 mil muertes cada año. Sin embargo, debido a que las víctimas suelen encontrarse dispersas geográficamente y los casos se producen de manera aislada, el problema recibe menor atención que huracanes, inundaciones o terremotos.

Los investigadores señalan, no obstante, que las muertes por rayos han disminuido significativamente en México durante las últimas décadas.

Mientras en los años ochenta la tasa superaba las cinco muertes por cada millón de habitantes, actualmente se ubica alrededor de 0.3 por millón

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Esta reducción está relacionada, en buena medida, con la transición demográfica y el desplazamiento de población de áreas rurales hacia zonas urbanas, donde existen mayores niveles de infraestructura y protección.

Pese a ello, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y diversas regiones del Estado de México conservan una combinación de alta actividad eléctrica, dispersión territorial y vulnerabilidad social que mantiene elevado el riesgo.

Se registra lluvia con tormenta eléctrica en el oriente de la Ciudad de México, dejando encharcamientos. | Foto: Valente Rosas.

Frente a este escenario, los especialistas plantean instalar pararrayos y sistemas adecuados de puesta a tierra, fortalecer los servicios médicos de emergencia y habilitar refugios seguros.

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También consideran indispensable enseñar a la población cómo actuar durante una tormenta eléctrica y garantizar el acceso oportuno a información meteorológica clara y confiable.

El estudio advierte que, en comunidades vulnerables, particularmente indígenas, los sistemas de alerta siguen siendo insuficientes o inaccesibles, por lo que propone difundir información preventiva en lenguas originarias y mediante mecanismos comprensibles para la población.

La investigación concluye que el riesgo asociado con los rayos no puede explicarse exclusivamente por la intensidad de las tormentas, pues las condiciones sociales y territoriales determinan también quién cuenta con posibilidades de protegerse y quién permanece expuesto.

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