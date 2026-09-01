El coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, reprochó que Morena haya incumplido las tres promesas que hicieron al pueblo de México para llegar al poder: no mentir, no robar y no traicionar, ya que han hecho lo contrario.

Al fijar la postura de Acción Nacional en la presentación del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en la sesión de apertura del nuevo periodo ordinario en el Congreso, Anaya Cortés dijo que es falso que México esté en paz y que los homicidios hayan disminuido, como lo aseguró la mandataria.

Acusó al gobierno morenista de manipular las cifras oficiales para, de manera artera y tramposa esconder homicidios en un rubro llamado “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, donde también hay muertos, pero no los cuentan.

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Además, denunció que tampoco cuentan como homicidios las cifras que presentan como personas “desaparecidas” y que se duplicaron al mismo tiempo que los homicidios disminuyeron.

“Entonces, hagan la cuenta conmigo porque es una cuenta de primaria sí en una columna disminuyeron 7 homicidios al día en las otras 2 aumentaron 40 Aunque maquillen las cifras en México nadie resucitó solo cambiaron a los muertos de casilla o los borraron. (…) Hoy en México con Morena a los muertos no solo se les entierra, se les archiva, y esa es la más cruel de todas las cifras, porque una madre que sale a buscar a su hijo con una pala y una fotografía no está buscando un porcentaje, le quitaron al hijo, no le quiten el derecho a que su hijo cuente”.

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Ricardo Anaya propuso hacer una revisión pública y técnica de la metodología que se utiliza para garantizar “que ningún muerto pueda mudarse de casilla. Contar bien no es un tecnicismo, es el primer requisito para gobernar con verdad. Y ya que aprendieron a esconder muertos, ahora van por lo que se dice en voz alta".

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Recordó que Morena prometió no robar, pero el huachicol fiscal es el mayor robo en la historia de nuestro país, con un monto de 600 mil millones de pesos.

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Señaló que ha sido mencionado como presunto implicado en esta trama Andrés Manuel López Beltrán, pero el gobierno de Morena se niega a investigarlo, al igual que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de aliarse con el crimen organizado.

“El problema no es que a Andrés Manuel López Beltrán le hayan quitado la visa, el problema es que ustedes no quieren hacer una sola pregunta. Griten lo que quieran, pero háganse cargo, porque ese es el país que han construido, en el que tu apellido determina si eres investigado o si eres exonerado”.

Ante este panorama, Anaya Cortés subrayó que los panistas prometen algo mucho más sencillo, pero a la vez más difícil de cumplir en el México autoritario de hoy: nunca callarnos, seguir alzando la voz. Es tiempo de querer y de creer, es tiempo de resistir, es tiempo de no callar, porque como decía el “Maquío”, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar y nosotros aquí estamos en pie de lucha”, concluyó.

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