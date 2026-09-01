[Publicidad]
El FBI incautó más de 560 mil dólares en donaciones en criptomonedas para Hamás, informó el Departamento de Justicia el martes, al dar a conocer una importante afectación para el financiamiento del grupo miliciano.
Además de incautar criptomonedas que tenían como objetivo apoyar al brazo militar de Hamás, el departamento indicó que tomó control de dominios de sitios web y de plataformas de comunicación utilizadas para la recaudación de fondos y reclutamiento. También señaló que obtuvo información sobre miles de personas que se pusieron en contacto con Hamás con el objetivo de dar dinero al grupo.
“Mi mensaje a Hamás es claro: sus redes no son seguras, sus criptomonedas son vulnerables y no nos detendremos hasta que su capacidad de librar la guerra sea derrotada”, aseguró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, en un video en el que anunció la operación.
Lee también Países Bajos no participará en Festival de Eurovisión 2027 por divisiones sobre la guerra en Gaza; "ya no es neutral", dice
Según declaraciones juradas del FBI presentadas en relación con las incautaciones, Hamás comenzó a probar la recaudación de fondos mediante criptomonedas más o menos a principios de 2019 a través de sus Brigadas Qassam, o su brazo militar, también solicitó donaciones en su canal de Telegram y recurrió a recaudaciones directas por internet. Funcionarios de Hamás se jactaban que sería imposible imposible rastrear las monedas virtuales y sus sitios web ofrecían instrucciones sobre cómo hacer donaciones anónimas.
La investigación dio un vuelco el año pasado cuando funcionarios del FBI identificaron una red de financiamiento que solicitaba donaciones para las Brigadas Qassam mediante criptomonedas y una fuente confidencial ubicada en Estados Unidos alertó a las autoridades sobre una publicación en Telegram que pedía aportes a una dirección de correo electrónico relacionada con Hamás.
[Publicidad]
Brett Leatherman, subdirector del FBI a cargo de su división cibernética, afirmó que la agencia “seguirá utilizando sus facultades para interceptar fondos ilícitos y evitar que organizaciones terroristas exploten redes digitales para financiar sus operaciones”.
Lee también Países critican a ministro de Seguridad de Israel por llamar a matar 30 o 40 personas diarias en Gaza; "son indignantes"
No fue posible contactar de momento a funcionarios de Hamás para comentar sobre la situación.
[Publicidad]
desa
[Publicidad]
Más información
Estados
Vinculan a proceso a hermano de Estrellita "N" por violación agravada; hechos ocurrieron en la academia militarizada Marina Doenitz
Nación
Malú Micher sale en defensa de morenistas señalados por EU; "no se ha entregado una sola prueba"
Estados
A 10 meses del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz asegura que mantiene su lucha en Uruapan; "no desistiremos", dice
Estados
Realizan nueva protesta en favor de Danna Yanina "N" en Ciudad Madero; exigen destitución del fiscal de Tamaulipas
Deportes
Sofi Martínez habla del duelo por el adiós de Messi: “Parecía iluminar todo”; fans dicen: “Lo ama”
Deportes
Erik Lira no iría al Mónaco, pero tendría una oferta de la Premier League: ¿quién lo quiere?
Showbiz
Toñita destapa su historia con Yahir: “Tuvimos nuestros queveres” y asegura que duró un año
Educación
INAPAM 2026: ¿Cómo obtener 50% de descuento al viajar en ADO, ETN y Primera Plus?