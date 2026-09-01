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Un hombre murió tras ser atacado a balazos por cuatro sujetos que lo interceptaron al exterior de un predio ubicado sobre avenida Avena, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría forcejeado con los agresores, quienes posteriormente realizaron varias detonaciones de arma de fuego y escaparon del lugar.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y solicitaron la intervención de los servicios periciales.
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El agente del Ministerio Público fue informado para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades también analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar y ubicar a los probables responsables.
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JACL/cr
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