Metrópoli | 01-09-26 | 21:35 |

Un hombre tras ser atacado a balazos por cuatro sujetos que lo interceptaron al exterior de un predio ubicado sobre avenida Avena, en la colonia Granjas México, .

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría , quienes posteriormente realizaron varias detonaciones de y escaparon del lugar.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y solicitaron la intervención de los servicios periciales.

Lee también

El agente del Ministerio Público fue informado para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades también analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar y ubicar a los probables responsables.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]