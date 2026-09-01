Luego de varios días de incertidumbre sobre su futuro, finalmente, se confirmó que Santiago Giménez jugará la Temporada 2026-27 con el Porto de la Primeira Liga de Portugal.

Al no entrar en planes del director técnico del Milan, Rúben Amorim, el Bebote tuvo que encontrar un nuevo equipo para continuar su carrera.

Antes de que finalizara el mercado de transferencias veraniego, el centrodelantero mexicano fue anunciado oficialmente con los Dragones.

La transferencia del mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026 es en calidad de préstamo por un año con opción de compra obligatoria, si logra cumplir con algunos objetivos.

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Santiago Giménez se marchó del Milan tras haber disputado 37 partidos, anotado siete goles y otorgado seis asistencias.

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A pesar de que no estuvo a la altura de las expectativas que se tenían con su llegada, su padre no dudó en salir a defenderlo por el "difícil" momento que vivió con Il Diavolo.

"Claro [que no cumplió su objetivo], pero obviamente que tengo que explicar el por qué. Futbolísticamente, hay un montón de factores que influyen en el rendimiento, pero también es tuvo casi ocho meses lesionado, es complicado. Sí, puede ser que no anduvo ni nada por el estilo, pero yo tengo que comentar cómo fueron las cosas", sentenció.

Christian Giménez señaló que su hijo disputó varios encuentros sin estar al 100% físicamente, por lo que se esforzó con la intención de no perder el puesto que tenía asegurado.

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"Hay cuestiones que el mundo no lo sabe, pero yo sí lo sé. Cuando él jugó, jugó nueve partidos y venía arrastrando una lesión y no quería parar porque era titular, era el nueve del Milan; es culpa de él. Santi no toma ningún medicamente y se tomaba hasta dos sublingual para jugar porque no tenían otras opciones, los otros delanteros estaban lesionados ", explicó.

Además, el Chaco externó que "no se acaba el mundo" porque se fue del Milan y que no importa "si le llaman fracasado", lo único que quiere es que el Bebote aprenda de lo que vivió, que asuma su responsabilidad y que siga creciendo como profesional.

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"Todos en nuestra carrera hemos tenido altibajos y es normal. Para poder reaccionar, tienes que ser autocrítico contigo y saber las cosas que hiciste bien y que hiciste mal y saber que viene otra oportunidad y así va a ser toda su carrera", manifestó.

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