Federico Viñas apenas ha disputado 481 minutos, repartidos en siete partidos, con el Toluca y ya suma tres goles y una asistencia.

Dos de sus anotaciones y su pase de gol fueron en la Leagues Cup, por lo que, de cara a disputar las semifinales con el León, el delantero uruguayo reconoció sentirse "contento y con ganas de seguir aportando" su granito de arena.

"Me siento muy bien en lo personal, estoy pasando por un buen momento, están llegando los goles y eso siempre es muy importante para el delantero. [Quiero] trabajar para seguir creciendo y ayudar a la institución; siempre aspiro a más y no [quiero] estancarme.

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Respecto a su rival directo en la posición, Maraviñas aceptó ser consciente de lo que representa Paulinho, pero manifestó que aprovechará la oportunidad de jugar mientra él siga ausente.

"Sé que tengo una gran competencia con el goleador del equipo, que lo estamos recuperando, [pero] vengo con humildad a competir y aportar lo mió. La presión es linda, me gusta", aseguró.

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Acerca de su regreso a la Liga MX, donde ya portó las camisetas del América y del León, el atacante charrúa compartió sentirse feliz con su decisión, sobre todo, porque eligió a un club que "últimamente ha levantado muchos títulos" y espera que la Leagues Cup sea uno más.

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"La verdad [estoy] muy contento de volver al futbol mexicano y de venir un equipo ganador, sé al equipo que vengo. Me encontré con una institución muy seria, comprometida, acostumbrada a jugar grandes partidos y con ganas de seguir triunfando, como siempre", valoró Federico Viñas.