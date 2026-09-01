Hermosillo, Sonora. - La exportación de ganado sonorense hacia Estados Unidos por la estación cuarentenaria de Agua Prieta será reanudada el próximo martes 8 de septiembre, luego de que concluyan los trabajos de sustitución del equipo de inspección que obligó a suspender nuevamente las operaciones.

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó este martes que el servicio permanecerá suspendido hasta que sea instalado un nuevo chute de inspección, después de que el equipo utilizado por personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) presentó anomalías que representaban un riesgo tanto para los trabajadores como para el ganado.

La suspensión ocurrió el pasado viernes 28 de agosto, apenas después de que la exportación de ganado por esta frontera había logrado reanudarse, por lo que el nuevo cierre representa otro golpe para los productores sonorenses que dependen de esta vía para enviar sus animales al mercado estadounidense.

De acuerdo con el presidente de la UGRS, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, el responsable de la obra estima que los trabajos de instalación del nuevo equipo y el fraguado de los pisos requerirán entre tres y cuatro días.

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A ello se suma que el lunes 7 de septiembre es día feriado en Estados Unidos por Labor Day, por lo que las operaciones están programadas para reiniciarse el martes 8 de septiembre, retomando las citas que se tenían programadas antes de la suspensión.

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La organización ganadera señaló que esta situación refuerza sus gestiones para que se considere la apertura de la cuarentenaria de Nogales, al argumentar que dichas instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para realizar los protocolos de recepción y preinspección del ganado.

Indicó que se están tomando decisiones para resolver de fondo el problema técnico y evitar que el esfuerzo de los productores y del personal involucrado vuelva a detenerse.

La Unión Ganadera se comprometió a informar sobre los avances de los trabajos y la reanudación de las operaciones.

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