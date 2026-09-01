A 10 meses del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Grecia Quiroz García recordó este martes que también se cumplen dos años de la toma de protesta con la que el entonces presidente municipal de Uruapan comenzó su administración. “Hoy precisamente se juntan dos fechas muy importantes para mí y para Uruapan”, expresó.

Mediante un video difundido en su cuenta de X, Quiroz García señaló que hace dos años, cuando Manzo Rodríguez asumió el cargo, tenía “muchos sueños, muchas ilusiones, muchas luchas que enfrentar con los uruapenses”. La presidenta recordó ese momento para destacar los objetivos que él tenía al comenzar su administración y que, según afirmó, forman parte de la lucha que ella mantiene actualmente.

Seguiremos con esta lucha y de pie, firmes en los principios y valores que Carlos Manzo tanto pregonó.



Los uruapenses tienen una presidenta interesada en que le vaya bien a Uruapan. pic.twitter.com/WSw0tdRNGU — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 2, 2026

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Tras recordar los proyectos que tenía Carlos Manzo al asumir la presidencia municipal, Quiroz aseguró que continuará con la lucha que relaciona con los principios y valores que él defendía. “No desistiremos de esta lucha, seguiremos y seguiremos de pie en esos principios y en esos valores que él tanto pregonó con los uruapenses”, declaró.

La presidenta municipal también sostuvo que mantiene el interés de trabajar por el municipio. “Decirles que hay una presidenta que tiene el interés de que le vaya bien Uruapan”, afirmó, con lo que planteó su compromiso de continuar al frente de la administración.

Quiroz concluyó su mensaje al asegurar que permanecerá firme en esa postura: “Vamos a estar aquí en pie de lucha”. La frase resume su decisión, expresada en la declaración, de continuar con la lucha y los principios que atribuyó a Manzo Rodríguez.

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