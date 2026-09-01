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Un juez estadounidense dictaminó el martes que el hombre acusado de matar al influencer conservador Charlie Kirk enfrentará un juicio por asesinato, al considerar que la fiscalía cuenta con pruebas suficientes para continuar con el proceso.
El acusado, Tyler James Robinson, de 23 años, enfrenta la pena de muerte en el estado de Utah por presuntamente matar a Kirk.
El influencer recibió un disparo en el cuello durante un mitin en un campus universitario el 10 de septiembre del año pasado.
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"Por las razones expuestas y con base en el expediente y las presentaciones de las partes, se ordena por la presente que el acusado, Tyler James Robinson, sea sometido a juicio", dijo el juez Tony Graf en el tribunal.
La decisión se produce tras una audiencia preliminar en la que ambas partes presentaron sus argumentos sobre si dicho juicio debía llevarse a cabo.
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La fiscalía presentó chats de videojuegos y mensajes de texto de Robinson que, según afirmó, demostraban que el sospechoso mató a Kirk porque estaba "harto" del "odio" difundido por el influencer.
La defensa, por su parte, se centró principalmente en sembrar dudas sobre la validez de las pruebas de ADN que vinculan al acusado con el arma homicida.
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Tras la decisión del juez este martes, Robinson se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, según medios estadounidenses.
"La decisión de hoy, que llega casi un año después de que Charlie nos fuera arrebatado, marca un paso importante en la búsqueda de justicia de nuestra familia para él", dijo Erika Kirk, viuda del activista, en un comunicado publicado en X.
Kirk se había convertido en un líder popular de un movimiento nacionalista cristiano que predica valores tradicionales mientras expresa intolerancia hacia la diversidad y las comunidades LGBTQ.
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