Los desafíos y retrocesos en los dos primeros años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que requieren atención inmediata tienen que ver con la inseguridad, falta de inversiones, de certeza jurídica, de suficientes energéticos, revertir la informalidad y recuperar la capacidad de atención del sector salud, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Expuso que “la extorsión, las desapariciones, el estancamiento de la inversión y los retos en el gasto público siguen limitando el crecimiento”.

En un comunicado, el sindicato patronal, a cargo de Juan José Sierra Álvarez, dijo que “persisten pendientes que no pueden postergarse. De acuerdo con la más reciente información de #DataCoparmex, una de cada dos empresas en el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026 fue víctima de un delito y la extorsión encabeza la lista”.

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Añadió que se tiene registrado “la desaparición de más de 132 mil 800 personas. Por ello, esperamos acciones concretas para contener estos delitos, porque sin seguridad no hay confianza, inversión ni condiciones para crecer”.

Explicó que la inversión fija bruta sigue sin “despegar”, en el primer trimestre del 2026 fue de 21.2%, menor a un año anterior.

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Consideró que la Inversión Extranjera Directa a pesar de llegar a niveles récord no son nuevos proyectos.

En materia energética “México requiere garantizar condiciones básicas. Necesitamos energía y agua suficientes, confiables y competitivas para los parques industriales y proyectos de relocalización. Sin infraestructura y capacidad adecuadas, las inversiones pueden trasladarse a otras regiones o países”.

Añadió que la inversión requiere reglas claras, instituciones confiables y condiciones para que las empresas tomen decisiones de largo plazo, porque con incertidumbre se debilita la confianza.

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Expuso que el empleo formal es el mejor programa social que puede tener el país, pero de enero a julio se generaron menos de la mitad de los empleos necesarios en el período.

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Pidió fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan barreras de apertura, formalización, financiamiento, productividad, digitalización y competitividad, así como acciones que blinden la extorsión.

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Recordó que el 34% de la población carece de acceso a servicios de salud y el 18.6% de la población está en rezago educativo.

Como avances de estos dos años de gobierno, dijo que está la estrategia de mantener un diálogo abierto con los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Comentó que es positivo la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con Perú y el acercamiento con España.

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Dijo que el Plan México es una oportunidad que debe traducirse en inversión y explicó que se valora la apertura de espacios de diálogo con el sector empresarial.

Aseguró que “México necesita recuperar una visión de colaboración que permita construir soluciones de largo plazo y generar políticas públicas con conocimiento de la realidad que enfrentan las empresas y los trabajadores”.

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