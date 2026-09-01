Tras las "afectaciones parciales" en el suministro de energía en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el restablecimiento total del servicio.

De acuerdo con la empresa del gobierno federal, el mega apagón fue provocado por la desconexión de dos líneas de transmisión de alta tensión por actos de vandalismo.

“Se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas”, publicó CFE a través de su cuenta en la red social X.

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El corte de energía duró varias horas y fue restablecido hasta después de las tres de la madrugada del martes 1 de septiembre. La CFE infirmó que personal especializado se trasladó al sitio y realizó labores de reparación y restablecimiento.

Indicó que se mantenía en comunicación con los gobiernos estatales y municipales de las cuatro entidades involucradas.

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El apagón afectó a 745 mil 533 usuarios y a 171 circuitos de media tensión.

#CFEInforma



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.… pic.twitter.com/OQoXlt3rB1 — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

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