Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Segundo Informe de Gobierno este 1° de septiembre, dicho documento destaca que en el ámbito de Política Exterior hubo fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, además que con el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo 17 llamadas telefónicas.

Además, indica que “bajo los principios del humanismo mexicano y de la política exterior”, el gobierno mexicano fortaleció la protección de las personas mexicanas en el exterior y se promovió el reconocimiento de sus contribuciones a fin de revalorizar la migración.

“Se fortaleció la relación bilateral entre México y Estados Unidos de América mediante mecanismos de diálogo político y coordinación institucional sustentados en los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

Lee también Crónica: entre aplausos y llamados a la austeridad, así fue el Segundo Informe de Sheinbaum; destaca soberanía y relación con EU

“Se dio seguimiento a los principales espacios de diálogo de alto nivel, incluyendo más de 17 llamadas entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald J. Trump, así como reuniones con integrantes del gabinete, gobiernos estatales y el Congreso estadounidense, lo que contribuyó a impulsar la cooperación y el entendimiento en temas prioritarios de la agenda bilateral, como seguridad, migración, infraestructura fronteriza, competitividad regional y protección de las comunidades mexicanas en el exterior”, dice este reporte.

Refiere que en materia de cooperación en seguridad, las acciones desarrolladas entre el 1° de septiembre de 2025 y el 15 de agosto de 2026 se condujeron conforme a los principios constitucionales que orientan la política exterior de México, fortaleciendo una agenda orientada al diálogo técnico, intercambio de información y la construcción de entendimiento institucional.

[Publicidad]

En el ámbito bilateral se dio seguimiento a los compromisos del Grupo de Implementación Bilateral del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la ley a través de acciones en combate a las finanzas ilícitas, intercambio aduanero, tráfico de combustible, extorsión y atención de nuevas amenazas. Asimismo, continuó la implementación de la “Operación Cortafuegos" para fortalecer investigaciones vinculadas al tráfico de armas.

Lee también Rosa Icela entrega versión impresa y códigos QR del segundo informe de Sheinbaum en San Lázaro; sigue aquí el minuto a minuto

Relación México-Canadá

Con Canadá, se fortaleció la coordinación institucional mediante el Plan de Acción México–Canadá 2025-2028 y el establecimiento del Diálogo Estratégico de Seguridad Bilateral.

[Publicidad]

Entre otras acciones, a nivel regional y multilateral se fortaleció la interlocución por medio del Grupo de Alto nivel de Seguridad México–Guatemala, la Iniciativa contra el Ransomware1 y el desarrollo del Marco Global de Estándares para la prevención y respuesta.

También se desarrollaron acciones de diálogo político con países de América Latina a través de encuentros, reuniones bilaterales, conversaciones telefónicas y participaciones en actos oficiales con autoridades de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Lee también Sheinbaum defiende Megaobras de la 4T en su Segundo Informe; resalta visita de millones de pasajeros

[Publicidad]

Agrega que se hicieron diferentes acciones con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional y asegurar la protección de la comunidad mexicana en el exterior, entre las que destacan: la coordinación de la intervención del Estado en procesos legales en contra de leyes antiinmigrantes en EU; el fortalecimiento de la Red Consular mediante la revisión de instrumentos jurídicos suscritos por las Representaciones de México en el Exterior para la operación de las distintas Ventanillas que forman parte de la red de protección y desarrollo integral que el Gobierno de México ofrece a las y los connacionales; y en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital, la revisión de dos amicus curiae 1 y cuatro cartas dirigidas a autoridades judiciales estadounidenses, en favor de garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la adecuada defensa de los y las mexicanas en ese país.

También destaca que el país tuvo una colaboración “abierta y constructiva” con los sistemas universal e interamericano de derechos humanos mediante las visitas oficiales del Subcomité para la Prevención de la Tortura, del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Referente a la defensa de los intereses del Estado mexicano ante tribunales extranjeros, menciona que se dio seguimiento a las acciones legales orientadas a combatir el tráfico de armas para frenar su ingreso ilícito desde Estados Unidos. Destaca la demanda civil en curso, presentada ante una Corte Federal en Arizona, en contra de cinco establecimientos comerciales.

[Publicidad]

Destaca acuerdos con las regiones de Europa, Asia-Pacífico, África, Asia Central y Medio Oriente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc